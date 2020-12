ASSE : Puel coupe court aux rumeurs avant d'aller à Bordeaux

Publié le 15 décembre 2020 à 16:55

L'ASSE doit transformer son invincibilité, qui dure depuis trois matches, en victoire contre les Girondins de Bordeaux mercredi (21h), pour la 15e journée de Ligue 1. Mais les hommes de Claude Puel sont toujours affaiblis par deux absences, dont l'une qui commence à être inquiétante et éveille les rumeurs alors que le mercato approche.

L'ASSE veut enfin s'imposer contre Bordeaux

L'ASSE a stoppé son hémorragie de sept défaites par trois nuls, concédés ou arrachés au LOSC (1-1), à Dijon (0-0) et contre Angers (0-0). Mais les Stéphanois, 15es de Ligue 1, doivent maintenant renouer avec une victoire qui les fuit depuis le mois de septembre. Et les hommes de Claude Puel sont d'attaque. "On va avoir trois matches rapprochés. Le groupe est prêt pour ce sprint. C’est bien de pouvoir enchaîner, d’être sur le front et en ordre de bataille jusqu’à Noël", a commenté l'entraîneur des Verts en conférence de presse. "Bordeaux prend très peu de but à domicile. C’est une équipe très compacte. Elle profite d’Hatem Ben Arfa qui est capable de se faire oublier pour enchaîner des raids percutants. Ce sera un match très difficile", a prévenu Puel, dans des propos rapportés par Le Progrès.

"On aurait dû gagner nos deux derniers matches compte tenu de notre production, a estimé l'entraîneur de l'ASSE. Il faut valider ça. On a mis le bleu de chauffe et on espère maintenant décrocher la victoire." Mais ce match contre les Girondins de Bordeaux ne sera pas une fin en soi pour Claude Puel et ses hommes. "Le championnat ne s’arrête pas à la trêve, enfin j’espère ! On bataille, on s’accroche et on essaye de donner le meilleur."

Un problème avec Panagiotis Retsos ?

Contre les Girondins de Bordeaux, Claude Puel n'a pas encore décidé quelle équipe il alignera. "Un turnover ? Je ne sais pas. Il y a aussi ce que je ressens dans le groupe. Certains peuvent enchaîner, mais il peut aussi y avoir de la fatigue. Rien n’est arrêté, je vais voir à l’entraînement." Il faudra en tout cas se passer de Gabriel Silva et Panagiotis Retsos, toujours blessés, qui "ne seront pas disponibles mercredi". La blessure du Grec inquiète, lui qui est sur le flanc depuis la mi-octobre et un match au FC Metz. De quoi évoquer une possible rupture de son prêt et un retour cet hiver au Bayer Leverkusen. "Je ne vais pas commenter des inepties qui viennent de l’étranger, a lâché Claude Puel. Il est très pro, c’est un bon gars. On essaye de le soigner pour qu’il puisse revenir." Mais pour un joueur venu pallier le départ de Wesley Fofana de l'ASSE, le rendement n'est évidemment pas celui qui était attendu...













Par Matthieu