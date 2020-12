ASSE : Absence d’Aouchiche, la réponse inquiétante de Puel.

Publié le 09 décembre 2020 à 23:31

Adil Aouchiche n’a pas joué les deux derniers matchs de l’ ASSE en Ligue 1. Il est resté sur le banc de touche. Avant d'affronter Angers SCO, vendredi (21h), Claude Puel a donné la raison de l’absence de la recrue estivale sur le terrain.

ASSE : Aouchiche victime « d'un coup de moins bien »

Après un début de saison très prometteur avec l’ ASSE, Adil Aouchiche s’est éteint au fil des journées jusqu’à sortir du onze de départ de Claude Puel. Contre le Montpellier HSC (9e journée), il a débuté sur le banc avant de faire son entrée en seconde période. Face au Stade Brestois (11e journée), il a joué 16 minutes. Lors des deux dernières journées de Ligue 1 (12 et 13e), le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne était sur la feuille de match sans jouer.

À la question de savoir pourquoi Adil Aouchiche est sorti de l'équipe et n'a pas disputé les deux derniers matchs de l'ASSE, Claude Puel a répondu : « il a eu un petit coup de moins bien dans l’intensité. Le groupe prime ». Il n’y a pas de doute, le joueur formé au PSG est en dedans. Et ses dernières prestations n’ont pas été convaincantes. L’entraîneur des Verts lui a pourtant confié les clés du jeu stéphanois. Et lorsqu’il n’est pas à la hauteur du rôle de meneur de jeu, cela joue évidemment sur les résultats. « J’ai des joueurs à ma disposition, avec une succession de résultats négatifs à gérer. Rien n’est définitif, bien sûr, mais il y a parfois des éléments que l’on veut moins exposer dans les moments compliqués », a expliqué Claude Puel en conférence de presse.

Du temps de jeu promis à Adil Aouchiche

En 11 matchs de championnat (674 minutes) joués sous les couleurs de l’ASSE, Adil Aouchiche a marqué 2 buts et a délivré une passe décisive. Une performance insuffisante pour permettre au club ligérien de se sortir de la spirale négative de 7 défaites consécutives et 2 matchs nuls. Arrivé libre du PSG, le joueur de 18 ans s'est engagé avec l'AS Saint-Étienne jusqu'en juin 2023. Claude Puel lui avait garanti du temps de jeu et promis une place de choix dans le nouveau projet stéphanois.













Par ALEXIS