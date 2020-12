Stade Rennais : Covid-19, bonne nouvelle à l'horizon au SRFC

Publié le 18 décembre 2020 à 13:15

Le Stade Rennais, à l’instar des clubs professionnels, est fortement impacté par la crise sportive et économique engendrée par la pandémie de coronavirus. Et pour se faire indemniser, le club breton serait sur le point de trouver un accord avec son assureur.

Stade Rennais : 10 M€, accord en vue pour l'indemnisation

Le Stade Rennais attend depuis un moment de se faire indemniser par son assureur pour les pertes financières subies de plein fouet depuis le déclenchement de l’épidémie de Covid-19. Selon le club breton, les pertes d’exploitation liées à l’épidémie de Covid s’élèvent à 10 M€. D’après Ouest-France, le SRFC avait assigné son assureur Gan Assurances et QBE devant le tribunal pour une indemnisation. Normalement, le tribunal de commerce de Rennes doit rendre sa décision le mardi 22 décembre 2020, mais entre-temps, les parties poursuivent les négociations pour trouver un terrain d’entente sur le montant du sinistre. Si l’on en croit le quotidien régional, le Stade rennais et l’assureur sont en passe de trouver « un accord à l’amiable ». « Si cet accord est trouvé, le tribunal serait amené à se désister », précise la source. Notons que les Rennais ont déclaré leur sinistre dû à la crise sanitaire de covid-19, auprès de leurs assureurs, le 5 mai 2020. Le 24 octobre, le club présidé par Nicolas Holveck « avait provisoirement chiffré ses pertes autour de 7 M€ et demandait devant le Tribunal une provision d’au moins 3 M€ » d’après les précisions de la source.

Le SRFC remonte après son élimination en C1

Sur le terrain, le Stade Rennais ne se porte pas bien. Il a été éliminé de la Ligue des champions au stade de la phase de poule. Derniers de leur groupe (E) avec un seul point, les Rouge et Noir sont sortis de la compétition par la petite porte. En 6 matchs, ils ont concédé 5 défaites et ont fait un match nul. En Ligue 1, l'équipe de Julien Stéphan a fait un bon début de saison en signant 4 victoires lors des 5 premières journées. Elle a dégringolé au classement ensuite jusqu'à la 10e place à l'issue de la 13e journée. Depuis son élimination de la coupe d'Europe, le SRFC a remporté deux matchs, respectivement contre l'OGC Nice (1-0) et l'OM (2-1). Ce qui lui a permis de remonter jusqu'à la 6e place du championnat.













Par ALEXIS