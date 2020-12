OL Mercato : Nouvelle sortie d'Houssem Aouar sur son avenir

Publié le 19 décembre 2020 à 06:00

Comme son capitaine Memphis Depay, l’avenir d’Houssem Aouar à l’ OL est souvent source d’inquiétude. Alors que le mercato hivernal approche, le milieu lyonnais a été interrogé sur son futur.

Houssem Aouar entretient le flou sur son avenir avec l’ OL

Annoncé sur le départ l’été dernier, Houssem Aouar était finalement resté à l’Olympique lyonnais. Le milieu de terrain était notamment sur les tablettes de la Juventus de Turin et d’Arsenal. Mais aucune de ces formations n’ait parvenue à convaincre Jean-Michel Aulas. À l’approche du mercato d’hiver, le joueur de l’ OL pourrait voir ses prétendants frapper à la porte de son club. Une situation qui ne semble pas préoccuper le numéro 8 lyonnais. Celui-ci n’est pas tracassé par son avenir pour le moment. « Honnêtement, je ne regarde pas le mercato. Je suis ici. J’essaie de progresser personnellement. Je vais essayer de faire la plus belle saison possible […] On ne sait pas de quoi est fait demain... Mais je suis là, très motivé pour apporter le plus à l’équipe », a assuré le milieu de 22 ans selon les propos relayés par Foot Mercato.

Une offre en vue pour Aouar cet hiver ?

Dans sa sortie, Houssem Aouar a également évoqué l’absence de l’ OL en Coupe d’Europe cette saison. Une saison difficile à vivre pour le joueur. « Pour être honnête, c’est compliqué de ne pas jouer la Ligue des Champions. On est une équipe qui en a l’habitude, c’est dur », a poursuivi le joueur. Celui-ci pourrait néanmoins retrouver la compétition en février. La presse italienne indique avec récurrence que la Juventus de Turin compte revenir à la charge pour le Lyonnais dès cet hiver. La direction des Bianconeri préparerait ainsi une offre dans ce sens pour enrôler le joueur également sur les tablettes de Manchester City. Reste à savoir si cette fois les Italiens vont répondre aux attentes du président de Lyon.













Par Ange A.