OL Mercato : Houssem Aouar déjà promis à la Juventus Turin ?

Publié le 20 novembre 2020 à 10:45

Alors qu’il disposait d’un bon de sortie de l’OL l’été dernier, Houssem Aouar est finalement resté entre Rhône et Saône où ils encore deux ans et demi de contrat. Malgré cela, il serait déjà promis à la Juventus Turin.

Accord pour Houssem Aouar entre l'OL et la Juventus

L’OL a-t-il déjà trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert d’Houssem Aouar dès l’été prochain ? Oui selon les informations de Tuttosport. Le média transalpin croit savoir que le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais a été choisi comme le remplaçant idéal d’Aaron Ramsey (30 ans) à Turin. Jean-Michel Aulas et son ami Andrea Agnelli (président de la Juve) se sont entendus sur le transfert de néo-Tricolore, après le mercato d’été dernier, d’après le quotidien sportif. En d'autres termes, le joueur de 22 ans appartiendrait à la Vieille Dame, sur la base de l'accord de principe évoqué par la source.

L'heure de partir pour le meneur de jeu ?

Formé à l’OL (2009-2015), Houssem Aouar a intégré l'Académie de Lyon à l’âge de 11 ans. Et après y avoir franchi tous les paliers, il évolue avec l’équipe professionnelle depuis l’été 2016. En accord avec la direction lyonnaise, il a été autorisé de partir s’il le désire. Et plusieurs clubs : Manchester United, Manchester City, Arsenal, le Real Madrid et évidemment la Juventus étaient sur les rangs pour le recruter l’été dernier. Finalement, Jean-Michel Aulas n’a pas trouvé son compte dans les offres arrivées sur sa table. Par ailleurs, Houssem Aouar est lié à l’OL jusqu’en juin 2023 et son tarif est évalué à 50 M€.













Par ALEXIS