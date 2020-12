OL Mercato : Memphis Depay au Barça, la piste refroidie.

Publié le 19 décembre 2020 à 10:20

Dans quel club va-t-il se jouer l'avenir de Memphis Depay les années à venir ? L' OL, son actuel club et le FC Barcelone multiplient les stratégies, le premier pour le faire prolonger et le club catalan pour le recruter afin de renforcer son secteur offensif.

FC Barcelone : Koeman « fragilisé » pour Memphis Depay ?

Le contrat de Memphis Depay à l’ OL prend fin en juin 2021 et la direction du club rhodanien travaille pour prolonger son bail. Pendant ce temps, l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, insiste pour le faire venir en Catalogne. Après une tentative vaine l’été dernier, le technicien néerlandais espère la venue du capitaine de l’Olympique Lyonnais ce mercato hiver. Toutefois, il n’a pas l'ensemble des cartes en mains pour faire aboutir l'opération.

Memphis Depay ne fait pas l’unanimité au sein du board barcelonais, d'après L'Équipe. Il est certes désiré par son ancien sélectionneur des Pays-Bas, mais son profil ne plairait pas en interne, selon la source. La priorité du moment au Barça est bien l’élection du nouveau président devant succéder à Josep Maria Bartomeu, démissionnaire. Une élection prévue le 24 janvier, à un peu plus d'une semaine de la fin du marché de l’hiver. Troisièmement, Ronald Koeman n’est pas assuré d’aller au terme de son contrat, jusqu’à fin juin 2022. Il pourrait vite être emporté par les mauvais résultats du FC Barcelone.

Le technicien néerlandais, « fragilisé par la crise de résultats du club catalan en Liga (5e à 6 points des trois leaders, l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad et le Real Madrid), n'a peut-être plus le même pouvoir de décision qu'il y a quelques mois », a souligné le quotidien sportif.

Le prix de Memphis Depay fixé à 5 M€

À l’ OL, le média croit savoir que le tarif de Memphis Depay a été fixé à 5 M€ a six mois de la fin de son contrat. De plus, l'Olympique Lyonnais économiserait le gros salaire de son N°10 estimé à 420 000 € mensuels. Interrogé récemment sur son avenir, l’attaquant des Lyonnais a déclaré : « je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Si je commence à réfléchir au futur, je vais me déconcentrer et perdre mes priorités de vue. [...] Pour le futur, on verra ».

Le joueur de 26 ans avait été transféré de Manchester United à l'OL pour 16 M€ hors bonus en janvier 2017. Quatre ans après, son tarif est estimé à 45 M€ sur le marché, par Transfermarkt.













Par ALEXIS