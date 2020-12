Barça : Accroché par Valence, Koeman ne rend pas les armes

Publié le 20 décembre 2020 à 08:15

Le Barça a été accroché samedi par le FC Valence. Malgré ce nouveau faux pas, Ronald Koeman croit toujours aux chances du FC Barcelone de remporter le titre cette saison.

Le Barça tenu en échec par le FC Valence

Après sa victoire contre la Real Sociedad lors de la dernière journée, le FC Barcelone avait à cœur d’enchaîner contre le FC Valence. Seulement, les buts de Lionel Messi et Luiz Araujo n’ont pas suffi aux Blaugranas pour battre le club Che. Le Barça a été accroché par Valence au Camp Nou. Suite à ce match nul, le FC Barcelone cale à la 5e place de La Liga. Le club catalan compte 8 points de retard sur l’Atlético Madrid, le leader du championnat. Malgré cette contreperformance et ce gap, Ronald Koeman se veut optimiste pour la course au titre. Pour le technicien néerlandais, son équipe peut toujours croire au titre, la saison étant encore longue.

Koeman toujours obnubilé par le titre en Liga

« J’ai vu l’équipe douter, oui. Mais la course est au titre n »est pas encore perdue, on est loin derrière, mais c »st une saison très compliquée pour tout le monde. Dans deux mois, la situation peut être totalement différente », a déclaré Ronald Koeman après la rencontre. Pour le coach du Barça, le FC Barcelone devra juste s’adapter aux différentes rencontres et au rythme imposé par l’adversaire. « Ce qui m’inquiète, c'est que, parfois, l’équipe ne sait pas ce que le jeu impose. On sait qu’on est une équipe qui aime toujours attaquer et marquer des buts, mais il y a aussi des moments où il faut défendre et contrôler le match. C’est le risque, de jouer des un contre un avec beaucoup d’espaces dans ton dos », a-t-il souligné.













Par Ange A.