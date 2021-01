Stade Rennais : M'Baye Niang finalement mis à la porte ?

Publié le 12 janvier 2021 à 13:45

L'aventure de M'Baye Niang du coté du Stade Rennais est particulièrement compliquée. Indiscutable et très bon lors des ses premières saisons, la dernière est mauvaise pour l'attaquant sénégalais mis de côté au début de l'exercice. Alors que les cartes semblaient rebattues, il se pourrait que Niang retourne dans la case des blacklistés à l'issue de ce mercato d'hiver.

La saison compliquée de M'Baye Niang

M'Baye Niang est un joueur qui a la bougeotte. A seulement 26 ans, l'ancien de l'AC Milan a déjà cotoyé sept clubs tout au long de sa riche carrière. Actuellement au Stade Rennais pour sa troisième saison consécutive, l'international sénégalais (23 sélections, 4 buts) était une valeur sûre et un buteur apprécié au sein du SRFC à l'issue de ses deux premières saisons. Pourtant, son transfert avorté à l'OM cet été a totalement terni son image en Bretagne. Mis à l'écart par Julien Stéphan, il s'était vu remplacer par l'ancien Amiénois Serhou Guirassy, qui n'a eu cesse de performer tant en Ligue 1 qu'en Champions League. Oublié, Niang a profité de la blessure de l'ancien buteur de Cologne pour revenir au premier plan. Titulaire à deux reprises, le natif de Meulan-en-Yvelines s'était relancé avec un but crucial face à Nice, laissant augurer le meilleur pour le reste de la saison de l'ancien Caennais.

Le Stade Rennais pourrait le vendre

Le problème réside dans l'incapacité de Niang à continuer sur sa lancée suite à ce match. Décevant et nonchalant face à Metz et Nantes, l'ancien Montpelliérain est resté sur le banc tout au long de la réception de l'OL, voyant Terrier débuter la rencontre et le jeune Rutter rentrer en cours de jeu. Et les choses pourraient encore se gâter pour M'Baye Niang. En effet, selon Ouest-France, le retour à la compétition de SerhouGuirassy mettrait l'attaquant de 26 ans dans de beaux draps, alors qu'il déclarait fin décembre son envie de rester au club : "Je suis là pour toute la saison. Je vais essayer d'être prêt le plus rapidement possible pour aider l'équipe. On fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par le mercato d'hiver. Pour moi, un départ est totalement exclu." Une situation qui a bien changé et qui pourrait le faire enfin signer à l'OM, à la recherche d'un attaquant cet hiver. Même si son nom n'a jamais été cité du côté de la Canebière, cela pourrait ressembler à une bonne idée.













Par Chemssdine