Stade Rennais : Stéphan ne sait pas si le SRFC rejouera la LDC

Publié le 07 décembre 2020 à 23:16

Déjà éliminé de toute compétition européenne, le Stade Rennais recevra le Séville FC, demain, histoire de terminer sur une note un peu moins amère.

Stéphan ne sait pas quand, et si le Stade Rennais rejouera la C1

En conférence de presse ce lundi, l'entraîneur breton a fermement annoncé que Rennes abordera avec sérieux son dernier match de poule de Ligue des Champions. Sportivement, il n'apportera pas la qualification, quoi qu'il arrive, mais pourrait marquer la première victoire de l'histoire du club en C1. Et financièrement, un succès demain rapporterait plus de 2 M€ au club rennais, une somme non négligeable. "On ne veut absolument pas galvauder ce match. On n'a aucune histoire dans cette compétition, on ne sait pas quand, et si un jour, on la rejouera au club" a déclaré Julien Stéphan, visiblement pas très optimiste quant à l'avenir européen du Stade Rennais.

Malgré les indisponibilités, une spirale négative à enrayer

Cela fait désormais 12 matchs que le SRFC n'a pas gagné le moindre match. Le dernier succès, face au FC Lorient, date d'il y a pratiquement deux mois, c'était le 9 octobre dernier. Et Julien Stéphan compte sur sa dernière rencontre européenne de la saison pour "avoir des signaux positifs et réinstaurer de la confiance". Pour ce faire, il compte aligner l'équipe la plus compétitive possible, même si "l'enchaînement des matchs fait qu'il faudra faire quelques rotations, bien qu'on [le club] ait encore perdu un joueur sur le dernier match". Voyons si le SRFC mettra fin à sa terrible série en signant son premier succès de son histoire dans la compétition.













Par Clément