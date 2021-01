Stade Rennais Mercato : Le SRFC doublé pour un défenseur

Publié le 15 janvier 2021 à 19:15

Le mercato du Stade Rennais est plus agité dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Malgré cet état des lieux à la moitié du mois de janvier, le club breton reste néanmois à l'affût de bons coups en défense. Malheureusement pour le board rennais, une des pistes les plus crédibles a semble-t-elle décidé d'aller ailleurs.

Le Stade Rennais tenait pourtant la corde

Réalisant une saison globalement correcte après une mauvaise passe occasionnée par l'enchaînement des matchs, le Stade Rennais est cinquième de Ligue 1 et peut viser le podium si le club reste sur la lignée de sa dernière belle performance face à l'OL. Se libérant de jeunes comme Rutter lors de ce mercato, le club rennais ne devait pas faire de folies cet hiver mais restait néanmoins sur le qui-vive si une belle opportunité en défense centrale se profilait. La belle opportunité était Fikayo Tomori. Jeune promesse de Chelsea, ce défenseur de 23 ans est barré par la concurrence à Londres et était à la recherche d'un prêt pour glaner plus de temps de jeu. Les bonnes relations entre le SRFC et les Blues facilitaient les négociations et permettait même à Rennes d'être en pole en décembre dernier selon le média britannique TalkSport.

L'AC Milan bien avancé

Auteur de quatre apparitions cette saison, le jeune anglais ne rentre plus dans les plans de Frank Lampard, qui lui a littéralement ouvert la porte : "La situation avec Fikayo est ouverte en ce moment. Il y a une possibilité qu'il s'en aille en prêt pour gagner du temps de jeu quelque part. Cela serait la meilleure solution pour lui et pour le club. " Une ouverture dans laquelle les Rennais ne sont pas les seuls à s'être engouffré. En effet, selon Sky Italia, l'AC Milan est très intéressé par Tomori et aurait déjà émis une offre de prêt. Cette proposition, assortie d'une option d'achat évaluée à 30 millions d'euros, aurait fait passer le club lombard en tête des négociations. Chaud à l'idée de jouer pour les Rossonerri, le joueur négocierait déjà les termes de son contrat. Un coup dur pour le Stade Rennais qui devra donc chercher ailleurs son bonheur.













Par Chemssdine