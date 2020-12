PSG : Encore des mauvaises nouvelles pour Tuchel après Lille

Publié le 21 décembre 2020 à 08:00

Le PSG a été tenu en échec dimanche sur la pelouse du LOSC (0-0). Outre cette contreperformance, Thomas Tuchel a enregistré de nouveaux blessés lors de ce choc au sommet.

La liste des blessés du PSG s’allonge à Lille

Nouveau coup d’arrêt pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Dimanche, le PSG a été contraint au partage des points par le Lille OSC. Paris et Lille ont fait match nul (0-0) à Pierre-Mauroy. Durant la partie, le club de la capitale a enregistré de nouveaux coups durs. Déjà privé de Neymar, Sarabia et Icardi, Thomas Tuchel a vu la liste de ses blessés s’allonger. Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi sont tour à tour sortis sur blessure contre Lille. Le défenseur central s’est blessé aux ischios-jambiers de la jambe droite sur une intervention décisive sur Burak Yilmaz. Le latéral gauche parisien Kurzawa s’est également blessé aux ischios de la jambe droite. Quant au latéral italien, il souffre d’une blessure à la cheville.

Le coup de gueule de Thomas Tuchel

Après la rencontre, Thomas Tuchel n’a pas caché son courroux suite à ces blessures. Le coach du PSG a surtout pesté contre le calendrier. Le technicien allemand estime que les coups durs pareils risquent de s’enchaîner pour Paris à ce rythme. « Vous connaissez déjà mon avis [sur l’enchaînement des matches]. On va tuer les joueurs […] On nous laisse toujours jouer à 9 heures [du soir]. On manque de rythme pour manger, dormir, récupérer [...] Mais ça va continuer comme ça », a pesté l’entraîneur parisien. Accroché par Lille, l’entraîneur du Paris Saint-Germain espère tout de même finir 2020 sur une bonne note. Mercredi, Paris reçoit Strasbourg au Parc des Princes.













Par Ange A.