OM : Marseille disqualifié face au PSG, l’OL et le LOSC !

Publié le 21 décembre 2020 à 10:00

Après la défaite contre le Stade Rennais, l'OM a encore perdu deux points contre le Stade de Reims lors de la 16e journée de Ligue 1 et est lâché par ses concurrents pour les places en Ligue des champions. À un match de la trêve hivernale, l’Olympique de Marseille semble soufflé. Du coup, l’on se demande si les Phocéens ont les armes pour rivaliser avec le LOSC, l’OL et le PSG jusqu’au bout du championnat ?

Face à l'OM, « le PSG, l'OL et le LOSC sont supérieurs »

Tenu en échec par le Stade de Reims (1-1), l'OM reste à la 4e place de Ligue 1, mais est désormais distancé par ses concurrents pour l’Europe : le LOSC, l’OL et le PSG. L'équipe d'André Villas-Boas est désormais sous la menace du Stade Rennais et le Montpellier HSC. Bien qu’ayant deux matchs en retard, l’Olympique de Marseille ne tiendra pas la route dans la course au podium avec l’Olympique Lyonnais, Lille OSC et le Paris Saint-Germain, selon Bixente Lizarazu. « L'OM est une bonne équipe du championnat, avec un bon entraîneur, mais il faut prendre un peu de recul. Aujourd'hui, des équipes comme le PSG, Lyon et Lille sont supérieures », a commenté le consultant sur Téléfoot, avant de s’expliquer. « Dans le jeu, l'OM est dépendant d'une chose : le dépassement de fonction du milieu de terrain, qui pour moi manque de créativité. Et après, de la forme de Dimitri Payet, et de Florian Thauvin », a-t-il détaillé.

Cinq clubs se tiennent en cinq points

Pour récapituler, le LOSC est leader avec 33 points (+18), devant l’OL, son dauphin avec le même nombre de points, mais avec une différence de but de (+17). Accroché par les Lillois au stade Pierre Mauroy, le Paris SG est rétrogradé à la 3e place avec 32 points. L'OM est évidemment 4e avec 28 points et est talonné par le Stade Rennais (28 points) et le MHSC (27 points). Les cinq premiers se tiennent donc en cinq points, avant la 17e journée prévue ce mercredi 23 décembre. Concernant les deux matchs en moins des Marseillais, ce sera respectivement contre le RC Lens (3 janvier) et l’OGC Nice (à une date ultérieure).













Par ALEXIS