PSG Mercato : Liverpool et Paris à la lutte pour un ailier

Publié le 18 décembre 2020 à 09:45

Le PSG est à la recherche de toutes les bonnes affaires pour son mercato d'hiver, mais également pour la fenêtre de transferts de l'été 2021, qui promet d'être agitée dans la capitale française. Mais Leonardo va devoir batailler dur, notamment avec le Liverpool de Jürgen Klopp sur une cible commune qui évolue au Real Madrid.

Le mercato du PSG s'anime

Leonardo, le directeur sportif du PSG, est à l'affût et a du travail à l'aube de l'hiver. Le mercato arrive à grand pas, avec une ouverture en France le 2 janvier. Et déjà le PSG se prépare à renforcer son effectif. Dans un premier temps, avec l'optique de la Ligue des champions et un huitième de finale contre le FC Barcelone en février. Pour cela, Paris tente d'attirer un espoir argentin au poste de latéral gauche, Francisco Ortega, qui évolue à Vélez Sarsfield. Un milieu de terrain pourrait également arriver en renfort, potentiellement de l'Inter Milan, avec Nicolo Barella et Christian Erkisen sur les tablettes du club français. Mais c'est surtout l'été 2021 qui va être décisif, avec un possible départ de Kylian Mbappé et la rumeur Lionel Messi qui reste tenace.

Liverpool défie Leonardo pour un joueur du Real Madrid

Ainsi, pour entourer ses stars en 2021, le PSG souhaite des joueurs expérimentés mais encore jeunes. Sous la pression de Thomas Tuchel, Kylian Mbappé et Neymar, le directeur sportif brésilien se doit d'améliorer la qualité globale de l'effectif et se tourne vers le Real Madrid. Le club de Zinédine Zidane veut faire venir Mbappé en Espagne et le Paris SG y voit là une belle occasion de récupérer quelques bons joueurs madrilènes. C'est pourquoi l'ailier de 24 ans, Marco Asensio, est ciblé par Leonardo, révèle TodosFichajes. L'Espagnol se voit bien en France et l'idée de rejoindre le PSG l'attire. Mais Liverpool est aussi sur les rangs. Jürgen Klopp avait déjà tenté de recruter Marco Asensio il y a quelques saisons et ne semble toujours pas avoir abandonné ce dossier. Le Madrilène est néanmoins évalué à une quarantaine de millions d'euros et a surtout la confiance de Zinédine Zidane. Mais si le Real Madrid veut Kylian Mbappé, il va devoir faire quelques concessions et Florentino Pérez, le président des Merengue, en est bien conscient.













Par Matthieu