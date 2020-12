Stade Rennais : La décision de Julien Stéphan qui change tout

Publié le 21 décembre 2020 à 17:30

Le Stade Rennais a enclenché une série de victoires en Ligue 1 avec un troisième succès consécutif sur la pelouse du FC Lorient (3-0), après ceux obtenus contre l'OGC Nice (1-0) et l'OM (2-1) . En une semaine, le SRFC a retrouvé le sourire et une importante décision de Julien Stéphan et de son staff semble avoir apporté tous les bienfaits attendus pour un groupe qui revit.

Le Stade Rennais retrouve la confiance

Il était temps de réagir pour le Stade Rennais et, en une semaine, le club breton a remis les pendules à l'heure en Ligue 1. Alors qu'il glissait inexorablement au classement et restait sur un succès en huit matches, le SRFC vient de remporter ses trois dernières rencontres. "Je ne sais pas si on peut comparer au Stade Rennais du début de saison", a déclaré Julien Stéphan en conférence de presse dans des propos relatés par Ouest-France. "Il est clair qu’on a un peu moins de gaz sur le plan athlétique, l’enchaînement des matches pèse. En tous cas, sur l’efficacité ,il y a de réels progrès. On se sent aussi solide et costaud depuis deux, trois matches. Quand on a des situations qui se présentent, les joueurs sont froids et cliniques, ça nous permet de marquer des buts et d’enchaîner", a ajouté le coach des Rouge et Noir, dont l'équipe remonte à la 5e place du championnat.

Une décision qui change tout au SRFC

Avant son déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, le Stade Rennais est parti se mettre au vert quelques jours à Marbella. Une décision qui a porté ses fruits, les Bretons n'ayant plus perdu depuis. "Ça a été important, c’est sûr, a souligné Julien Stéphan. Avoir un peu de temps pour travailler avant le match de Nice a été important aussi, pour recadrer certaines choses. On voulait activer des leviers, on recherchait des solutions. Je pense que c’est réducteur de dire que c’est grâce au stage qu’on enchaîne derrière, mais en tous les cas, ça fait du bien et ça apporte de la fraîcheur mentale sur laquelle on capitalise." Mais pour le Stade Rennais, pas question de s'enflammer. "Il faut rester très calme. J'ai dit il y a 15 jours qu’il fallait qu’on joue avec l’état d’esprit d’une équipe luttant pour le maintien, il faut continuer là-dedans. Chaque match, il faut se remettre en cause, se remettre en question." Et cet éternel recommencement passera par un succès contre un FC Metz très affaibli, mercredi (19h) au Roazhon Park.













Par Matthieu