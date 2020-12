ASSE Mercato : Saliba, une réunion essentielle pour son avenir

Publié le 22 décembre 2020 à 09:00

L'aventure de William Saliba à Arsenal est un échec et l'ASSE voudrait bien en profiter. Depuis plusieurs mois, alors que l'ancien des Verts ne joue pas chez les Gunners, l'AS Saint-Etienne tente de le faire revenir dans le Forez. Une réunion entre les représentants du joueur et ceux du club londonien doit avoir lieu cette semaine, il y serait question d'un prêt...

Retour à l'ASSE pour William Saliba ?

William Saliba a signé à l'été 2019 à Arsenal, qui a payé 25 millions d'euros à l'ASSE pour s'offrir les services du joueur. Après un premier prêt d'une saison dans son ancien club, le défenseur espérait trouver grâce aux yeux de l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta. Pourtant, alors que la première partie de saison touche à sa fin, Saliba n'a toujours pas joué en équipe première et le coach espagnol ne compte définitivement pas sur lui, alors qu'Arsenal s'effondre. En effet, les Londoniens sont 15es de Premier League après 14 journées. Leur plus mauvais bilan depuis 1974. Mais William Saliba n'entre toujours pas dans les plans d'Arteta et réfléchirait à un prêt, alors qu'il évolue avec la réserve d'Arsenal. Pour réparer ce préjudice, "le représentant légal de Saliba se rendra cette semaine à Londres pour rencontre les dirigeants d'Arsenal", écrit L'Equipe.

L'avenir de Mikel Arteta peut tout changer

La réunion entre le représentant de William Saliba et Arsenal aura pour sujet "l'avenir immédiat de l'ancien défenseur central" de l'ASSE. "Le board d'Arsenal ne le lui aurait pas encore dit, ni mis la pression, pour qu'il reparte en prêt. Il s'agit tout de même de la tendance du moment", explique le quotidien sportif, qui ajoute que l'ex-Vert est attendu dès janvier à l'AS Saint-Etienne. Un retour qui pourrait être facilité par les relations entre les deux clubs : Hussein Fahmy, directeur des opérations foot d'Arsenal, va être remercier et Claude Puel pourra trouver un interlocuteur avec lequel il s'entend, ce qui n'était pas le cas avec Fahmy. Mais plusieurs points restent sensibles avant l'éventuel retour de Saliba à l'ASSE.

D'une part, la situation calamiteuse d'Arsenal, qui pourrait déboucher à court terme sur le limogeage de Mikel Arteta et l'arrivée d'un coach qui croit en Saliba et mettra un veto au départ. Depuis quelques semaines, la pression se fait plus forte de la part de la presse et des supporters pour l'arrivée, enfin, de William Saliba en équipe première. D'autre part, plusieurs clubs de Premier League s'intéresse à l'ancien défenseur de l'ASSE. Et le board d'Arsenal, mais également le joueur, verraient d'un bon oeil un prêt local qui lui permettrait de faire ses armes dans le championnat anglais. Le retour de Saliba à l'ASSE est donc encore loin d'être fait.













Par Matthieu