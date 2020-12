ASSE : Le pari perdu de Puel met les Verts dans l'embarras

Publié le 21 décembre 2020 à 12:30

L'ASSE a retrouvé un peu de confiance et de sérénité en Ligue 1, avec maintenant cinq matches sans défaite de rang. Si les Verts peinent encore à s'imposer, ils peuvent désormais regarder de l'avant, mais une décision de Claude Puel semble terriblement peser dans la balance alors que les matches aller arrivent bientôt à leur fin.

Un choix de Claude Puel de plus en plus contesté

Alors que l'ASSE a meilleure mine depuis cinq rencontres, elle ne parvient néanmoins pas à s'imposer dans des matches qu'elle doit gagner, comme face à Dijon (0-0) ou ce week-end contre Nîmes (2-2). La faute à son gardien ? Jessy Moulin est décrié depuis le début de la saison. Et, comme l'avait souligné l'ancien de l'AS Saint-Etienne, Patrick Guillou, sur France Bleu il y a quelques semaines, la mise à l'écart de Stéphane Ruffier se fait terriblement sentir. "Force est de reconnaître que Stéphane Ruffier a gagné beaucoup de points pour les Verts pendant de nombreuses années. Il n’a pas été bon pendant quelques semaines, peut-être des mois, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il n’est plus bon du tout et qu'il est à mettre à la cave ou au grenier", avait déclaré Guillou.

L'ASSE a le pire gardien de Ligue 1 ?

Depuis, Stéphane Ruffier et l'ASSE ont franchi un nouveau cap dans le désaveu. L'ex-gardien numéro un risque un licenciement pour faute grave dans les jours à venir. Mais son remplacement par Jessy Moulin depuis la perte de sa place de titulaire en février ne fait définitivement pas l'unanimité. Dans le classement des gardiens de Ligue 1 de L'Equipe, Jessy Moulin figure au dernier rang avec une moyenne de 4,88 sur 10. "Si Jessy Moulin gagne 15 points, il n’y a pas de débat. S’il est aussi bon qu’il l’a été lors des tout premiers matchs, il n’y a absolument rien à dire", avait fait remarquer Patrick Guillou. Force est de constater que ce n'est pas le cas et que l'ASSE ne dispose pas d'un gardien décisif comme l'état Stéphane Ruffier. Jessy Moulin a été crédité d'un 4/10 pour son match contre le Nîmes Olympique, la plus faible note de l'équipe avec Timothée Kolodziejczak. L'ancien Vert, Patrick Guillou, rappelle que tous les entraîneur de l'AS Saint-Etienne "ont reconnu que Stéphane Ruffier était plus fort que Jessy Moulin". Ajoutant : "Pendant toutes ces années, tout le monde s’est trompé sauf Claude Puel ?" L'ASSE jouera son dernier match de 2020 contre l'AS Monaco, mercredi (21h). Et il faudra un gardien déterminant pour que les Verts finissent l'année positivement.













Par Matthieu