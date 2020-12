Stade Rennais Mercato : Un départ retentissant cet hiver !

Publié le 22 décembre 2020 à 13:30

Le mercato s'anime au Stade Rennais, avec plusieurs joueurs potentiellement sur le départ, comme Clément Grenier ou Jonas Martin. Mais un club est revenu à la charge pour une pépite rennaise, après avoir déjà tenté de convaincre les dirigeants bretons lors de la fenêtre des transferts estivale. Cette fois, les choses seraient bien avancées...

Un mercato plutôt calme, sauf si...

Nicolas Holveck avait promis un marché des transferts plutôt tranquille cet hiver au Stade Rennais. "Il faut déjà s'attendre à un mercato hivernal globalement calme, avait révélé le président du SRFC à Ouest-France. Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire et du dossier Mediapro. Les matches se jouent dans des stades vides, et l'impact sur les recettes de billetterie est énorme. Avec toutes ces considérations, je crois qu'il faut s'attendre à un mercato calme. En ce qui nous concerne, le calendrier qui s'annonce sera lourd. Si on poursuit notre parcours européen, avec treize matches de Ligue 1 entre le 6 janvier et le 21 mars, plus la Coupe de France, une compétition très importante pour nous, nous aurons besoin de tout le monde." Si M'Baye Niang a affirmé sa volonté de continuer l'aventure au Stade Rennais, d'autres joueurs comme Jonas Martin ou Clément Grenier sont plus susceptibles de quitter le club. Et bien sûr, une belle offre pour un autre joueur pourrait aussi décider la direction à vendre.

Une pépite du Stade Rennais sur le départ ?

Ce serait notamment le cas du latéral droit Brandon Soppy. RMC avait en effet dévoilé l'intérêt marqué, cet été, de l'AS Roma pour le jeune Rennais. Le club italien serait revenu à la charge et selon Manu Lonjon, un accord serait tout proche d'être trouvé. "Brandon Soppy proche de s'engager, dès cet hiver, avec l'AS Roma, écrit le journaliste sur Twitter. Le club italien avait déjà soumis deux offres fermes cet été pour le phénomène du SRFC. Négociations en cours." Aucune somme n'a pour le moment filtré, mais il est certain que le Stade Rennais essaiera de tirer le maximum s'il doit se séparer de Brandon Soppy, solide lors de ses apparitions cette saison. Âgé de 18 ans, le latéral est estimé à 5 millions d'euros selon Transfermarkt. Un prix qui semble dérisoire face au potentiel du joueur, que le Stade Rennais pourrait demander à doubler. Quoi qu'il en soit, les discussions semblent bien avancées entre Soppy, le SRFC et l'AS Roma.













