OM Mercato : Janvier a déjà une odeur de fiasco à Marseille

Publié le 22 décembre 2020 à 17:00

L'OM souhaite vendre et se renforcer au mercato hivernal, mais les récentes déclarations de plusieurs cadres du club n'incitent aucunement à l'optimisme. À la recherche de son fameux grand attaquant, l'Olympique de Marseille peine à convaincre de potentielles recrues et ne semble pas avoir anticipé grand-chose...

Mercato malin ou mercato radin pour l'OM ?

Sur deux mauvais résultats en Ligue 1 - sur le pelouse du Stade Rennais (1-2) et à domicile contre Reims (1-1) -, l'OM reste bien placé dans le peloton de tête du championnat, avec deux matches en retard. Pourtant, Frank McCourt veut voir son club réaliser quelques ventes au mercato hivernal. Le président Jacques-Henri Eyraud, lui, tempère les ardeurs du propriétaire et annonce une période compliquée. "On fait face à la plus grande crise de l'histoire du foot et on se demande si l'actionnaire va remettre de l'argent pour prendre de nouveaux joueurs. Je suis à la tête de l'entreprise et je vois un monde s'écrouler. La priorité, c'est d'éteindre l'incendie. On parle tous de l'Angleterre, mais avec ce qu'il se passe, je pense qu'il va y avoir des conséquences extrêmement négatives", a déclaré Eyraud au micro de France Bleu. "Il faudra être malin pendant ce mercato, a-t-il ajouté. On ne va pas forcément vendre des joueurs et s'il y a des choses intéressantes à faire, bien sûr qu'on le fera. Mais il faut qu'on soit réaliste par rapport à ce marché, impacté par la Covid-19."

L'OM en retard sur la concurrence

Recruter malin est une chose, encore faut-il avoir des pistes. André Villas-Boas ne voit personne débarquer de si tôt à l'OM. "On n'est pas prêts pour agir début janvier, a lâché lundi en conférence de presse l'entraîneur portugais. Mais je m'attends à ce que ça bouge la dernière semaine. On est toujours à la recherche de cet attaquant de référence qui peut nous apporter beaucoup." AVB se satisfait néanmoins des maigres recrues estivales. "Je ne suis pas déçu par les recrues. Leonardo Balerdi et Pape Gueye ne jouent pas plus parce que les autres sont très bons aussi. C'était un bon mercato, qui a bien fonctionné. J'en suis très content", a expliqué le technicien de l'Olympique de Marseille. Pour son dernier match de 2020, l'OM se déplace sur la pelouse d'Angers SCO, mercredi (21h) pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.













Par Matthieu