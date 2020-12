OL : Anthony Lopes regrette encore son action contre Brest

Publié le 22 décembre 2020 à 18:30

Auteur d’une charge sur Steve Mounié, Anthony Lopes avait permis au Stade Brestois d’obtenir le point du match nul contre l'OL (2-2), lors de la 15e journée de Ligue 1 disputée à Décines. Six jours après ce match, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais l’a en travers de la gorge.

OL : Anthony Lopes « s’en veut de n'y être pas allé à 100 % »

Anthony Lopes et l'OL menaient le Stade Brestois (2-1, 81e), avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel (2-2, 90e+4), à 11 contre 10. Le dernier rempart de l’Olympique Lyonnais avait été coupable d’une faute sur Steve Mounié. Il avait percuté ce dernier, suite à une passe en retrait un peu courte de Maxwel Cornet sur laquelle il était en retard. Dans la foulée du choc avec l’attaquant brestois, Anthony Lopes était resté au sol un temps avant de reprendre sa place dans les buts pour le penalty concédé. Romain Faivre avait transformé le penalty sur son deuxième tir. Le premier, repoussé par le portier de l'OL, avait été retiré à la demande de Jérôme Brisard.

Revenu sur cette action que toute l’équipe lyonnaise avait estimé mal arbitrée, Anthony Lopes nourrit des regrets. Il croit avoir eu « le mauvais réflexe de ne pas y être allé comme il a l’habitude de faire ». Il assure que « le ballon serait dans la tribune et il aurait tout pris sur le chemin ». « Je me serais fait emplâtrer quoiqu’il arrive, mais au moins j’y serais allé à 100 % », a regretté dans Canal Football Club. « Je n’y suis pas allé. Et plus je revois les images, plus je m’en veux parce que j’aurais vraiment dû faire une intervention comme j’ai l’habitude de faire », a insisté le gardien de but des Gones.

Le gardien de l'OL et sa mauvaise réputation

Il faut rappeler que lors du match contre Angers SCO (11e journée), Anthony Lopes avait été critiqué pour sa sortie musclée sur Romain Thomas. Ce dernier avait pris les genoux de l’International portugais dans le dos sur un corner des Angevins. Le N°1 de l'OL est réputé très violent lors de ses sorties dans sa surface de réparation. Défendant Anthony Lopes, Rudi Garcia avait admis que ce dernier « est victime de sa mauvaise réputation ».













Par ALEXIS