OL Mercato : Décision pour Memphis Depay et Moussa Dembélé.

Publié le 22 décembre 2020 à 20:41

Avant le match de l’ OL contre le FC Nantes, l’entraîneur des Gones a été interrogé sur le mercato hivernal de son équipe. Dans sa réponse, Rudi Garcia fait une annonce concernant Memphis Depay et Moussa Dembélé, deux joueurs clés courtisés depuis l’été dernier par d’autres équipes.

OL : Rudi Garcia espère retenir Memphis Depay

L’ OL a fait de la résistance pour Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar l’été dernier. Jean-Michel Aulas a réussi à conserver les trois joueurs demandés sur le marché des transferts de l'été dernier. Invité dans l’émission Top of the Foot sur RMC Sport, Rudi Garcia a lâché des indices sur la situation du capitaine et l’attaquant français de l’Olympique Lyonnais. « Le mercato va se rouvrir début janvier. Donc c'est à ce moment qu'on en parlera. J'aurai certainement le même avis. Il n'y a pas de raison pour qu'il change », a-t-il répondu d’entrée. Le patron du staff technique de l’ OL est surtout revenu sur l’attitude agaçante de son homologue du FC Barcelone. Il a en effet déploré le fait que Ronald Koeman ait insisté sur son intérêt pour Memphis Depay même après la fermeture du marché de l’été dernier. « Il n'y a pas eu que des déclarations avant, mais aussi quand l'affaire a été close ou que le mercato s'est terminé », a rappelé Rudi Garcia.

Le Néerlandais est en fin de contrat en juin 2021. Il peut donc déjà décider de donner sa préférence à un club en janvier pour un départ gratuit en juin prochain. Le souhait du technicien français est en tout cas d'avoir Memphis Depay dans son équipe jusqu’à la fin de l’exercice. Ce qui n’est pas gagné d’avance pour Rudi Garcia, car l'attaquant ciblé par le Barça peut bien faire l’objet d’un transfert de l'OL cet hiver, pour éviter qu’il quitte le club sans rien rapporter.

Porte de sortie fermée pour Moussa Dembélé cet hiver

Pour Moussa Dembélé, la situation est différente, car il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Toutefois, une offre colossale de l’un de ses nombreux prétendants pourrait bien accélérer son transfert. Pour cet hiver ? « Non », a répondu Rudi Garcia. « C’est un joueur très important » a-t-il coupé court. La porte de sortie de l' OL est donc fermée pour le joueur de 24 ans. Notons que Manchester United, Arsenal, West Ham, l'AC Milan, la Juventus... sont intéressés par le profil du natif de Pontoise.













Par ALEXIS