Ligue 1 : OL-FC Nantes, le point sur les absents et les compos

Publié le 22 décembre 2020 à 13:45

Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier l'Olympique Lyonnais. Le point sur les absents des groupes lyonnais et nantais ainsi que les tendances qui se dessinent sur les 22 acteurs qui débuteront la rencontre.

Ligue 1 : objectif champion d'automne pour Lyon

Co-leader de Ligue 1 après seize journées, tout roule du côté de l'OL. N'ayant plus perdu depuis la clotûre du marché des transferts, les Gones doient finir le travail mercredi soir (21h) face au FC Nantes. Après un large succès à Nice ce week-end (1-4), les Lyonnais sont en pleine bourre et Rudi Garcia devrait compter sur les mêmes hommes. Le technicien lyonnais devrait s'appuyer sur l'adage qui dit que l'on ne change pas une équipe qui gagne car il semblerait que l'ancien coach du LOSC et de l'OM va aligner le même onze que lors de la victoire à l'Allianz Riviera. Seul absent notable côté lyonnais, Thiago Mendes qui purge encore ces matchs de suspension suite à son tacle sur Neymar. Pour rappel, une victoire face aux Canaris et un faux pas des Lillois à Montpellier permettrait à l'OL de clôturer l'année 2020 à la première place de Ligue 1 et d'obtenir ainsi le titre honorifique de champion d'automne.

Le FC Nantes veut se rassurer

Le FC Nantes restent sur sept matchs sans victoires avec notamment une défaite humiliante à domicile face à Strasbourg (0-4) qui aura côuté son poste à Christian Gourcuff. Remplacé dans la foulée par Patrick Collot, qui pourrait prolonger l'aventure, les Canaris ont réussi à accrocher le nul in extremis lors du derby face à Angers SCO ce week-end (1-1). Les joueurs de Loire-Atlantique se rendront donc à Lyon le couteau entre les dents mais devront faire sans Limbombe, Blas, Fabio et Augustin. Les absences de Fabio et de Ludovic Blas sont de véritables coups durs pour le club de Waldemar Kita, qui pourra compter sur les retours probables de Roli Pereira de Sa et Kalifa Coulibaly, auteur de cinq buts la saison passée.













Par Chemssdine