ASSE Mercato : Annonce surprise de Moulin sur son avenir

Désormais portier titulaire de l' ASSE, Jessy Moulin a fait une annonce étonnante sur son futur, en conférence de presse, avant le match de l'AS Saint-Etienne contre l’AS Monaco de ce mercredi (21h).

ASSE : Jessy Moulin, « je suis un gardien de transition »

Promu au statut de gardien N°1 de l’ ASSE en février 2020, Jessy Moulin a pris la place de Stéphane Ruffier dont il avait été la doublure pendant 8 saisons de suite. Invité à se prononcer sur son avenir à l’AS Saint-Étienne, il a fait une déclaration surprenante. « En ce qui me concerne, je sais que je suis un gardien de transition », a-t-il lâché. « Je m'efforce d'accompagner les jeunes gardiens de but au mieux. Il y a une très bonne ambiance entre nous », a confié le portier des Verts. Parlant des jeunes portiers stéphanois, ce sont le prometteur Stefan Bajic (19 ans) et Étienne Green (20 ans) qui semble représenter l'avenir de l'AS Saint-Etienne dans les buts. Le dernier rempart de 35 ans se prépare-t-il à laisser la place à ses deux jeunes coéquipiers ? C'est en substance ce qu'il a laissé sous-entendre.

Moulin, ses 8 saisons dans l'ombre de Ruffier

Jessy Moulin est un pur produit de l’ASSE, club qu’il a intégré en 1999 à l’âge de 13 ans. Passé professionnel en 2006, il a été prêté successivement à Arles Avignon (2008-2009), puis Fréjus Saint-Raphaël (2009-2010). Ce n’est que lors de la saison 2010-2011 qu’il a disputé son premier match en Ligue 1. Le natif de Valence a été prêté pour la 3e fois, à Clermont Foot lors de l’exercice 2011-2012. Revenu dans son club formateur à l’été 2012, il est resté dans l’ombre de Stéphane Ruffier qui venait de l’AS Monaco en juillet 2011. De 2012 au 23 février 2020, c'est le portier Bayonnais qui gardera, pratiquement sans partage, les buts de l' ASSE. Ce n'est qu'à l'arrivée de Claude Puel que la roue a tourné pour Jessy Moulin.

Profitant d'une divergence entre Stéphane Ruffier et le manager des Verts, il a joué plusieurs matchs lors desquels il s'est montré convaincant. S'appuyant sur lui, Claude Puel a écarté Ruffier du onze stéphanois. Grâce à ce concours de circonstance, Jessy Moulin a pu totaliser 51 matchs sous le maillot de l' ASSE, dont 34 en Ligue 1.













