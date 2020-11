ASSE : Polémique Ruffier - Moulin, un ex-Vert prend position

Publié le 18 novembre 2020 à 09:52

À l'ASSE, la mise à l’écart de Stéphane Ruffierau profit de Jessy Moulin par Claude Puel suscite des réactions. Franck Honorat y est allé de son commentaire sur la polémique concernant les deux gardiens de but.

ASSE : Franck Honorat savait que Ruffier allait être écarté

Stéphane Ruffier n’est plus le gardien de but titulaire de l'ASSE depuis février 2020. Il a perdu sa place au profit de Jessy Moulin suite à une décision de Claude Puel, le manager général et entraîneur principal du club ligérien. Toutefois, le choix de Jessy Moulin au poste de N°1 est remis en cause ce début de saison. Il a encaissé 15 buts en 10 matchs disputés. Du coup, l’idée d’un retour en grâce de Stéphane Ruffier est évoquée parmi les Stéphanois.

Franck Honorat, ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, a livré son opinion sur la situation des deux portiers, mais aussi sur le patron du staff technique des Verts. « Connaissant Claude Puel, je me doutais un peu que ça allait se passer comme ça pour Stéphane Ruffier cette saison… », a-t-il fait savoir dans un entretien accordé à Poteaux-Carrés. Le joueur transféré au Stade Brestois pense que la mise à l’écart du natif de Bayonne « n’enlève rien à sa grande carrière ». « Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour l'ASSE. Ça reste un grand gardien », a-t-il souligné.

Stéphane Ruffier a-t-il fait une erreur en se braquant ?

Au sujet du bras de fer engagé avec l’entraîneur, Stéphane Ruffier ne « le regrette pas » selon Franck Honorat. « Chacun fait ses erreurs, chaque personne ne peut pas aimer tout le monde. C’est comme ça ! Maintenant, il avance », a commenté Honorat. Pour mémoire, Jessy Moulin a été la doublure de Stéphane Ruffier durant huit saisons entre 2012 et 2020. Ce dernier compte 383 matchs officiels avec l'ASSE qu’il a rejoint à l’été 2011 en provenance de l’AS Monaco.













Par ALEXIS