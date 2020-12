Ligue 1 : SCO Angers - OM, le point sur les forces en présence

Publié le 23 décembre 2020 à 10:54

Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, l' OM se déplace au stade Raymond Kopa pour y défier le SCO Angers. Point complet sur les situations, les absents et les compositions probables de ces deux équipes.

L' OM n'a plus droit à l'erreur

Lors de ces deux derniers matchs, l'Olympique de Marseille a perdu cinq points. Des points précieux dans la course au titre, mais des revers qui puisent leurs explications dans l'enchaînement des rencontres. Depuis la fin du mois d'août, les Phocéens ont enchaîné vingt matchs causant de nombreuses blessures et d'épuisement chez les joueurs. Jordan Amavi et Morgan Sanson sont ainsi absents pour cause de blessures et André Villas-Boas ne cesse de pointer du doigt une logique lassitude psychologique chez ses joueurs. L'avènement de Pape Gueye dans l'entrejeu olympien force également le technicien portugais à revoir ses plans, optant désormais sur un 4-4-2 en losange. Un tout nouveau dispositif que ses hommes doivent désormais intégrer et sur lequel ils devraient se présenter ce soir à Angers. À cinq points de Lille, leader, l' OM compte toujours ses deux matchs de retard en Ligue 1, mais ne doit pas pour autant se reposer sur leurs lauriers face à une équipe angevine qui veut clairement s'offrir la victoire. D'autant plus que le mois de janvier s'annonce chaotique à Marseille...

Composition probable de l’ OM (4-4-2 en losange) : Mandanda (cap.) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Rongier, Gueye, Payet - Thauvin, Benedetto.

Le SCO doit repartir de l'avant en Ligue 1

Le SCO Angers reste sur une mauvaise série en championnat. Le club de Maine-et-Loire, dont la dernière victoire remonte au 6 décembre, n'a plus gagné depuis trois matchs et reste sur un match très décevant lors du derby face au FC Nantes. Les Angevins ont concédé l'égalisation en toute fin de match lors de cette affiche. Stéphane Moulin était apparu agacé en conférence de presse, frustré de l'inefficacité offensive de son équipe. Privé de Boufal, Thioub et Alioui, gravement malade, le secteur offensif compte de nombreux absents du côté d'Angers. Malgré tout, le SCO devrait se présenter dans un 4-2-3-1 plutôt offensif ce mercredi, avec l’intention de marquer face à une défense marseillaise poreuse ces derniers temps.

Composition probable SCO Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Manceau, Traoré (cap.), Thomas, Doumbia - Mangani, Coulibaly - Cabot, Capelle, Pereira Lage - Diony.













Par Chemssdine