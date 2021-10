OM : Gros coup dur pour Marseille avant le déplacement à Lille !

Publié par Clément M. le 02 octobre 2021 à 23:15

Blessé, Dimitri Payet ne sera pas du déplacement de l' OM à Lille dimanche après-midi dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Une absence syonyme de gros coup dur pour le club olympien, tant le meneur de jeu excelle en ce début de saison.

Payet absent à Lille

C'est une bien mauvaise nouvelle qui est tombée en fin d'après-midi du côté de Marseille. Celle de l'absence de Dimitri Payet dans le groupe de 22 joueurs retenus par Jorge Sampaoli pour affronter Lille ce dimanche à 17 heures. D'après le club, ce dernier souffrirait d'une contusion à un mollet contractée lors du match face à Galatasaray en Ligue Europa jeudi. En revanche, toujours selon le club, la blessure ne serait en aucun cas grave mais seulement douloureuse. Une information plutôt rassurante pour la suite de la saison, surtout que le Marseillais bénéficiera de la trêve internationale pour se remettre d'aplomb.

L'absence de Dimitri Payet suscite malgré tout l'incompréhension, du fait que ce dernier soit constamment forfait lors des derniers déplacements de l' OM. L'interntional français a en effet manqué les trois dernières sorties du club phocéen, à Monaco et à Angers en Ligue 1 et à Moscou en Ligue Europa... Un paradoxe étant donné que le Réunionnais réalise un début de saison canon avec déjà 5 buts et 1 passe décisive toutes compétitons confondues.

L' OM veut se relancer

En dépit de l'absence de son meneur de jeu, Dimitri Payet, l' OM se déplace dans le Nord avec l'ambition de se relancer face au champion de France sortant. Après un départ canon, la formation marseillaise reste effectivement sur trois matchs sans victoire. Un nul (0-0) à Angers et un revers (2-3) contre Lens au Vélodrome en championnat, et résultat de parité (0-0) contre Galatasaray en Ligue Europa ce jeudi. Pire encore, les coéquipiers de Guendouzi n'ont également remporté qu'une seule de leurs 5 dernières rencontres... Une mauvaise passe que les Phocéens auront donc à coeur de mettre fin ce dimanche au stade Pierre Mauroy.

