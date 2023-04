Publié par Dylan le 08 avril 2023 à 11:31

Qualifié pour la finale de la Coupe de France, le FC Nantes d'Antoine Kombouaré va pouvoir préparer au mieux ce rendez-vous très important.

Ils vont pouvoir défendre leur titre ! Après avoir remporté l'édition 2022 de la Coupe de France face à l'OGC Nice (1-0), les Canaris seront de retour au Stade de France. Grâce à un superbe but de Ludovic Blas, ils ont triomphé de l'Olympique Lyonnais en demi-finale (1-0) et peuvent rêver d'un second sacre consécutif. Pour que cela devienne réalité, il faudra se débarasser du Toulouse FC qui a éliminé le dernier club de Ligue 2 encore en lice, le FC Annecy (2-1).

Cette finale entre les Violets et les Canaris se disputera le samedi 29 avril, ce qui jete un froid dans l'organisation des matchs. La Ligue 1 n'aura pas encore rendu son verdict à ce moment-là. Afin que le dernier rendez-vous en Coupe de France se passe pour le mieux, la LFP (Ligue de Football Professionnelle) a pris une décision importante en faveur des deux finalistes.

FC Nantes : La 33ème journée de Ligue 1 décalée pour la Coupe de France

Alors que la 33ème journée de Ligue 1 devait avoir lieu le dimanche 30 avril pour Nantes et Toulouse, la LFP a fait le choix de la décaler en milieu de semaine selon L'Équipe. Une décision qui devrait plaire aux principaux intéressés, qui auraient dû enchaîner deux rencontres en deux jours. Le match d'ouverture de cette journée ne changera pas : Strasbourg devrait bien accueillir l'OL vendredi 28 avril. De leur côté, le FC Nantes et le Toulouse FC joueront respectivement contre le Stade Brestois et le RC Lens.

En attendant que la décision soit officielle, les Canaris doivent se concentrer sur leur prochain rendez-vous. Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, ils affrontent l'AS Monaco au stade de la Beaujoire. Les hommes d'Antoine Kombouaré ne sont que quatorzièmes au classement, avec 4 longueurs d'avance sur le premier relégable Auxerre. Un succès face au club du Rocher serait précieux pour le maintien, avant un déplacement dans l'Yonne dimanche prochain.