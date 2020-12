Stade Rennais : M'Baye Niang prend cher après le FC Metz

Publié le 24 décembre 2020 à 10:30

Le Stade Rennais a enchaîné une quatrième victoire consécutive, cette fois contre le FC Metz (1-0) et peut fêter Noël le sourire aux lèvres. Si ce succès a été acquis dans la douleur, l'abnégation et la solidarité des Rouge et Noir ont été salués. Mais M'Baye Niang est loin d'avoir fait l'unanimité selon des observateurs plutôt sévères avec l'attaquant sénégalais.

Face au FC Metz, M'Baye Niang hors du coup ?

En libérant le Stade Rennais à la 52e minute, Clément Grenier a reçu les louanges de la presse après son match contre le FC Metz. Le milieu de terrain est crédité d'un 7/10 dans les colonnes de L'Equipe et de Ouest-France. Il faut dire que l'ancien Guingampais a réalisé une bonne performance balle au pied, même s'il a eu plus de mal à tenir physiquement. Julien Stéphan l'a remplacé peu après l'heure de jeu, quand il a fallu conserver ce petit but d'avance, par Eduardo Camavinga. Mais un autre joueur absent des terrains pendant une bonne partie du début de saison n'a pas eu droit aux mêmes égards. L'attaquant M'Baye Niang, qui a retrouvé une place de titulaire depuis la blessure de Serhou Guirassy, est très critiqué ce jeudi matin. L'Equipe le note seulement 3/10. Pour Ouest-France, c'est encore moins bien : 2,5/10.

L'attaquant du Stade Rennais si mauvais contre Metz ?

De l'avis du quotidien régional, "l’attaquant axial n’a jamais pesé offensivement malgré une frappe du gauche trop molle (33e). Niang a manqué de malice dans ses duels avec les athlétiques défenseurs messins et s’est très vite frustré, sans trouver les solutions pour répondre au défi physique proposé". Pourtant, comme à son habitude, le Sénégalais a réellement pesé sur la défense adverse. Très esseulé à la pointe de l'attaque du Stade Rennais, il a permis de maintenir un bloc messin très bas pendant une bonne partie de la rencontre. Comme souvent lors des dernières rencontres des Rouge et Noir, ce fut Guirassy et maintenant Niang, l'attaquant de pointe a longtemps été l'un des seuls Rennais à oser pénétrer dans la surface adverse. De nouveau, son jeu dos au but à ouvert des espaces, créer de bonnes situations avec des remises intelligentes. S'il est loin d'avoir joué son meilleur match avec le Stade Rennais, M'Baye Niang ne mérite sûrement pas de figurer si loin de ses coéquipiers au tableau des notations : la moyenne des joueurs de Julien Stéphan est de 5,3/10 pour Ouest-France, 5,2 pour L'Equipe. Un gouffre qui ne s'explique pas vraiment au regard du match contre le FC Metz.













Par Matthieu