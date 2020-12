OM Mercato : La priorité de Marseille cet hiver est confirmée

Publié le 21 décembre 2020 à 19:30

André Villas-Boas, coach de l'OM, est encore revenu sur le mercato hivernal du club phocéen. Et une fois encore, il a insisté sur la priorité du club phocéen en janvier.

OM : Un N°9 en priorité, plus de départs que d'arrivées

L'OM est en quête d’un avant-central capable de s’intégrer immédiatement et d’empiler des buts. C’est la priorité de cet hiver pour André Villas-Boas, comme il l’a réitéré, ce lundi, en conférence de presse, avant le match contre Angers SCO, mercredi soir (21h). « On en a déjà parlé. [...] Si on peut, on cherchera cet attaquant de référence pour avoir plusieurs options », a déclaré l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. À part le poste d’avant-centre, le technicien portugais n’attend personne lors du mercato hivernal qui ouvre officiellement ses portes le 2 janvier, jusqu’au 1er février 2021. En effet, l'OM va plus consacrer son mercato sur les départs, comme l’a demandé la propriétaire du club, Frank McCourt. « Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à regarder. Il faut regarder si ça bouge sur nos joueurs. Et si c'est le cas, on doit chercher quelqu'un. Tout ce qu'on fera, ce sont les cessions », a souligné André Villas-Boas.

Une ou deux grosses ventes cet hiver à Marseille ?

Les joueurs sur le marché cet hiver sont entre autres Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain, Kostas Mitroglou (tous en fin de contrat en juin 2021), mais aussi les joueurs à fort potentiel : Boubacar Kamara (21 ans), Duje Caleta-Car (24 ans) ou encore Nemanja Radonjic (24 ans). Le premier est sur les tablettes de grosses écuries, notamment le Bayern Munich, le FC Barcelone et l'AC Milan. Les deux derniers, eux, auraient des touches outre-Manche. Évidemment, l'OM ne les vendra pas tous en janvier, mais vise une ou deux grosses ventes, afin de renflouer les caisses vides du club.













Par ALEXIS