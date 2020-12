OM : Un groupe de supporters exigent le départ de McCourt

Publié le 24 décembre 2020 à 19:00

L'OM est 5e de Ligue 1 avec 2 matchs en moins et reste au contact de ses concurrents pour le podium. Néanmoins, les supporters sont mécontents. Ils l’ont fait savoir, ce jeudi, via un message, après la défaite contre Angers SCO (2-1).

OM : Des supporters exigent le départ de McCourt et Eyraud

L'OM a été éliminé prématurément de la Ligue des champions. Alors que les supporters du club espéraient voir leur équipe plus concentrée sur la seule Ligue 1, les Phocéens ont commencé à perdre des points. Sur leurs trois derniers matchs en championnat, ils n’ont pris qu’un seul point sur 9 possible. Et la défaite contre Angers SCO lors de la 17e journée juste avant la trêve hivernale a déclenché la colère du groupe de supporters ‘’Vieille Garde du CU84’’. Sur une banderole déployée devant le centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, ces fans de l’Olympique de Marseille exigent le départ du propriétaire américain Franck McCourt et du président Jacques-Henri Eyraud. « Honte à vous, cassez-vous tous », peut-on lire sur la banderole. Et ce n’est pas tout ! La photo postée sur le compte Twitter du groupe de supporters a été accompagnée du message suivant : « bonnes fêtes à tous, sauf ceux qui salissent notre maillot ». Comme quoi la colère du public de l'OM a atteint un point où ils ne ménagent pas du tout leurs propres joueurs.

L'Olympique de Marseille sous la menace de 4 clubs

Cinquième au classement général de la Ligue 1 à la trêve hivernale, l'OM compte 28 points, mais avec deux matchs en retard sur son calendrier. Ayant pour objectif de finir sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2021-2022, le club phocéen n'est pas largué au point de ne plus pouvoir revenir à hauteur du trio de tête composé du PSG (3e avec 35 points), du LOSC (2e avec 36 points) et de l'OL (leader avec 36 points). Toutefois, l'équipe d'André Villas-Boas est sous la forte menace de quatre clubs au moins : l'AS Monaco, le RC Lens, le Montpellier HSC et Angers SCO, qui comptent 27 points chacun. Sans oublier le Stade rennais (4e avec 31 points) aussi engagé la course pour le podium.













Par ALEXIS