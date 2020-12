FC Nantes Mercato : Le staff de Raymond Domenech se dévoile

Publié le 28 décembre 2020 à 17:00

Officialisée ce week-end, l'arrivée de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes fait grand bruit. Les supporters sont montés au créneau contre un nouveau choix de Waldemar Kita qu'ils jugent désastreux, tout comme d'ancien joueur des Jaune et Vert. Pendant ce temps, l'ancien sélectionneur des Bleus construit son staff et devrait faire venir quelqu'un qu'il connait bien.

L'arrivée de Raymond Domenech fait grincer des dents

La situation n'est pas prête de s'arranger au FC Nantes, du moins pas tant que Raymond Domenech n'aura pas obtenu des résultats sur le banc des Canaris. Nommé entraîneur pour les six prochains mois seulement, le Lyonnais (bientôt 69 ans) ne fait pas l'unanimité avant même d'avoir foulé les terrains de La Jonelière. Les supporters ont organisé une levée de bouclier contre le président Waldemar Kita, qu'ils estiment responsable des maux du FCN. Et d'anciens joueurs, à l'image de Sébastien Piocelle sur RMC, leur emboitent le pas. "Domenech est encore président de l'UNECATEF et il accepte le poste, certainement pour six mois. Pour moi, il n'y a aucune chance que ça aille plus loin que le mois de juin. J'aurais pu être surpris si Kita avait fait un bon choix, là ce n'est pas le cas. Il les enchaîne depuis le début. Mais je ne veux pas taper sur Raymond Domenech. Le vrai fautif, c'est Kita. Il n'y a aucun coach qui est Kita-compatible. Si quelqu'un doit partir, c'est lui."

Domenech construit son staff au FC Nantes

De son côté, Raymond Domenech tourne le dos aux critiques et construit le staff qui va l'accompagner pour cette opération sauvetage au FC Nantes. Dans un premier temps, Ouest-France annonçait l'arrivée en qualité d'adjoint de Frédéric Bompart, actuellement à En Avant Guingamp. Mais le quotidien régional a ensuite démenti cette information. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, c'est Robert Duverne qui arriverait pour épauler Raymond Domenech. "En mission commando pour six mois et sauf retournement de situation, Robert Duverne va débarquer à Nantes en tant qu’adjoint de Raymond Domenech !! Patrick Collot connaît bien Duverne et Cyril Moine reste préparateur physique. Finalement, Frédéric Bompard ne viendra pas", écrit Toubache-Ter. Duverne et Domenech se connaissent bien, le premier était préparateur physique des Bleus en Afrique du Sud en 2010 et tout le monde se souvient de la fameuse scène du chronomètre. Duverne était sans club depuis son départ, en compagnie de Rémi Garde et Joël Bats, de l'Impact Montréal à l'été 2019.













