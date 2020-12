FC Nantes Mercato : Raymond Domenech construit déjà son staff

Publié le 23 décembre 2020 à 14:40

L'officialisation ne saurait tarder, Raymond Domenech va bien être le nouvel entraîneur du FC Nantes. L'ancien sélectionneur des Bleus prendra la succession de Christian Gourcuff et Patrick Collot, qui assurait l'intérim à l'issue de la rencontre de ce mercredi (21h) contre l'OL. La rumeur circulait vivement depuis mardi, l'AFP vient de la confirmer, tout comme plusieurs médias.

Le FC Nantes mise sur Raymond Domenech

L'ancien sélectionneur des Bleus va reprendre du service ! Sans club depuis 2010 et une Coupe du monde sud-africaine dont tout le monde se souvient pour de mauvaises raisons, Raymond Domenech va retrouver le banc de touche au FC Nantes. L'information, qui circulait depuis mardi après des révélations de 20 Minutes, a été confirmée ce mercredi par l'AFP et Le Parisien. L'ex-défenseur devrait prendre les commandes du club après la rencontre de la 17e journée entre le FCN et l'OL, prévue au Groupama Stadium ce mercredi (21h). Patrick Collot, qui assurait l'intérim depuis trois matches et le renvoi de Christian Gourcuff dirigera donc un quatrième et dernier match, comme il l'avait pressenti. Selon différentes sources, Raymond Domenech était en concurrence avec Antoine Kombouaré et Rolland Courbis. Le refus exprimé par ce dernier a conduit le président Waldemar Kita à choisir Domenech, 68 ans.

Domenech prépare son staff

L'arrivée de Raymond Domenech sur le banc nantais est une surprise, après dix ans sans entraîner. Joueur au 536 matches, il était depuis quelque temps consultant pour La Chaine L'Equipe. L'ancien entraîneur de l'OL (1988-1993) commence déjà à choisir qui l'accompagnera dans son aventure au FC Nantes. Selon Ouest-France, Frédéric Bompard, entraîneur-adjoint d'En Avant Guingamp, "devrait rejoindre le FC Nantes en qualité d'adjoint de Raymond Domenech". Bompard est "arrivé au printemps dernier en tant qu’adjoint de Sylvain Didot, débarqué cet été", précise le quotidien régional. Le FCN est 15e de Ligue 1 et n'a plus gagné depuis sept matches, tandis que le président Waldemar Kita fait face à une nouvelle fronde des supporters Jaune et Vert.













Par Matthieu