Stade Rennais Mercato : Vers un départ d’une pépite du SRFC

Publié le 29 décembre 2020 à 07:55

Une pépite de Julien Stéphan pourrait quitter le Stade Rennais FC lors de ce mercato hivernal. Le joueur est courtisé par un grand club qui chercherait présentement à l’extirper des rangs du SRFC à l'ouverture du marché des transferts.

Stade Rennais Mercato : Un départ redouté en défense ?

Au Stade Rennais, le nom d’Edouardo Camavinga cristallise l’attention et pourtant le milieu de terrain tricolore n’est pas le seul joueur du club à être ciblé par de grandes formations européennes. Le latéral droit Brandon Soppy, utilisé cette saison à 5 reprises par Julien Stéphan, plait fortement en Serie A. Selon une information déjà relayée par La Gazzetta dello Sport et confirmée par le journaliste Manu Lonjon, le natif d’Aubervilliers, tout juste âgé de 18 ans, pourrait quitter le Stade Rennais pour l’As Roma. Les dirigeants du club italien en pincent pour le joueur formé à Rennes, un des meilleures centres de formation de France, et qui compte parmi les jeunes cracks de l’équipe. Avant de convaincre le SRFC de le laisser partir lors du mercato hivernal qui va bientôt ouvrir ses portes, les responsables italiens auraient commencé des négociations avec les proches de Brandon Soppy.

SRFC Mercato : Le club est-il prêt à vendre Brandon Soppy ?

Il faut noter que le défenseur franco-ivoirien est sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2022. C'est donc bien le club breton qui devrait décider de son avenir. Personne ne sait si Florian Maurice a autorisé les négociations entre les deux parties, car la Louve n’a pour le moment aucun droit d’approcher Brandon Soppy sans l’autorisation du Stade Rennais. Ce n’est qu’à six mois de la fin de son bail qu’une telle négociation aurait pu se faire sans le consentement du club Bretillien.

La Roma active en Bretagne

Une forte activité de la cellule de recrutement de l'As Roma est observée ces derniers temps en Bretagne. Le club italien travaille à recruter de jeunes pépites des clubs satellites du SRFC. Le club italien s'est notamment intéressé à de jeunes joueurs du Cercle Paul Bert Bréquigny avant l'arrêt des championnat amateurs. La Roma cherche à recruter plusieurs joueurs âgés de moins de 17 ans pour renforcer son centre de formation.













Par Gary SLM