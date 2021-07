Stade Rennais Mercato : Une offre reçue d'Angleterre pour Soppy

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 23:11

Selon L'Équipe, le Stade Rennais aurait reçu des avances de la famille Pozzo, propriétaire de Watford en Premier League et de l’Udinese en Serie A, pour le jeune arrière droit français Brandon Soppy. En fin de contrat avec le SRFC en juin prochain, le joueur de 19 ans était pressenti depuis plusieurs semaines pour quitter la Bretagne, après son arrivée en 2017. La famille corse aurait formulé une offre aux dirigeants rennais, mais ces derniers ne se seraient pas montrés satisfaits.

Stade Rennais : Holveck reffuse l’offre de la famille Pozzo pour sa pépite

Placé à la fin de la saison sur le marché des transferts, le jeune latéral droit Brandon Soppy attise de nombreux clubs en Europe, dont Watford FC et Udinese, tous deux propriétés de la famille Pozzo. L’offre aurait été estimée comme inférieure aux attentes du club breton, qui se situent aux alentours des 5 millions d’euros. Ce serait un nouveau départ au poste de latéral droit pour l’équipe de Bruno Genesio après le transfert de Sacha Boey à Galatasaray.

Un défenseur plein de promesses

Formé au Stade Rennais, le Français de 19 ans est promis à une belle destinée en Europe. Arrivé en 2017 au centre de formation, le joueur connaît une signature professionnelle précoce à 16 ans. Il fait ses débuts dans l’élite cette saison lors de la première journée de championnat, face aux futurs champions de France le LOSC. Il aura disputé 12 rencontres avec le Stade Rennais dont 10 en Ligue 1. Défenseur central de formation, le joueur a été replacé au poste de latéral lors de son passage au centre de formation rennais. Soppy possède un profil atypique de joueur solide et phyisique défensivement, et rapide à la projection du ballon. Ses modèles sont Dani Carvajal du Real Madrid, et Aaron Wan-Bissaka de Manchester United.