Stade Rennais : Le SRFC a lâché plusieurs millions en route

Publié le 30 décembre 2020 à 11:20

Le Stade Rennais a été particulièrement actif sur le marché des transferts cette année, contrairement à la majorité des clubs échaudés par la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. Le SRFC est parvenu à financer les arrivées d'Alfred Gomis ou encore Jérémy Doku à 26 millions d'euros en réalisant les jolies vente de Raphinha et Edouard Mendy.

Stade Rennais : un mercato défendu corps et âme

Après un gros trou d'air automnal, le Stade Rennais s'est remis sur de bons rails en enchaînant quatre victoires consécutives avant la trêve hivernale. Les Rouge et Noir ont retrouvé une cinquième place qui leur sied mieux et portent un regard patient sur le mercato d'été. "Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. On a osé taper sur Jérémy Doku, un joueur né en 2002, qui est arrivé le 5 octobre au mercato et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms, avait regretté le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, dans un entretien donné à Ouest-France. Le monde du football attend que ce gamin-là casse tout. Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. Il a récupéré son appartement il y a une semaine. Il y a plein de petites choses qui font qu’il y a des difficultés supplémentaires. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris, ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants."

Quelques millions offerts aux agents...

Et si toutes les recrues rennaises n'apportent pas encore pleinement satisfaction, avec quelques erreurs de casting tout de même, le Stade Rennais peut se targuer de ne pas avoir trop joué le jeu des agents. Un rapport de la DNCG a dévoilé les primes payées aux conseils des joueurs depuis trois saisons en Ligue 1. De 91 millions d'euros en 2017-2018, elles sont passées à 131 millions d'euros en 2019-2020. Mais le SRFC est très loin du podium de tête pour la saison passée. En effet, le PSG domine ce classement avec 26,9 millions d'euros versés aux agents. Suivent le LOSC (23 millions) et l'AS Monaco (20 millions). Le Stade Rennais est loin derrière, en neuvième position, avec "seulement" 3,9 millions d'euros lâchés aux agents de joueurs la saison dernière. Avec leur nouveau statut, les Rouge et Noir pourraient grimper au classement pour 2020-2021, mais force est de constater que les transferts restent plutôt sains au Stade Rennais.













Par Matthieu