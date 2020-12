ASSE : Deux absents et un départ pour la reprise des Verts

Publié le 30 décembre 2020 à 15:20

L'ASSE retrouve le chemin des terrains d'entraînement après une courte pause pour les fêtes de Noël. C'est ce mercredi qu'a lieu la reprise, mais avec un groupe incomplet. À une semaine d'accueillir le PSG à Geoffroy-Guichard, les Verts comptent deux absences dans leurs rangs et un probable départ dans les jours à venir.

L'ASSE siffle la reprise

Ce fut une courte mais importante pause dont ont bénéficié les Stéphanois à l'occasion des fêtes de Noël. Six jours depuis le dernier match de Ligue 1, contre l'AS Monaco le 23 décembre, et un bon nul (2-2) obtenu à Louis-II. Sur une série de six matches sans défaite après sept revers consécutifs, l'ASSE remonte doucement la pente et compte bien se renforcer au mercato. Plusieurs pistes sont à l'étude, dont celle très chaude de l'attaquant du Zamalek, Mostafa Mohamed. Aux dernières nouvelles, l'affaire serait sur le point de se conclure entre le club égyptien et l'AS Saint-Etienne. Un montant d'environ 5 millions d'euros et un pourcentage à la revente devrait finir de convaincre Zamalek. Parallèlement, les Verts suivent de près Edgar Ié. Selon les médias turcs, le club de Trabzonspor a reçu deux offres pour l'ancien défenseur du LOSC. Une de 1 million d'euros, rallongée dans un second temps à 1,5 million d'euros, pour le défenseur portugais. Mais à quelques jours d'affronter le PSG (le 6 décembre), la tête des Stéphanois est à la reprise de l'entraînement.

Un groupe incomplet pour le retour au terrain

Une reprise qui se tient dès ce mercredi 30 décembre, avec un groupe presque au complet. Deux absences ont été remarquées dans le groupe de Claude Puel, a constaté Le Progrès. Celles du Sud-Américain Miguel Trauco et du Français Timothée Kolodziejczak. Le premier est au Pérou et le second au Mexique. Ils ont tous les deux été autorisés à rejoindre le groupe plus tardivement, probablement le 2 janvier. Après le Paris SG, l'ASSE enchaînera avec un important déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, dès le 9 janvier. Et Claude Puel ne pourra pas compter sur un espoir, invité à quitter le navire stéphanois. En effet, selon les informations de Green Project qui suit attentivement la formation à l'ASSE, le défenseur Setigui Karamoko, arrivé cet été pour un an et une saison en option, serait 'libéré volontiers de son contrat si un autre challenge lui est proposé dès cet hiver". En effet, le joueur de 21 ans n'a "pas donné satisfaction" du côté de l'AS Saint-Etienne.













Par Matthieu