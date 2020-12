OL, Barça Mercato : L'avenir de Memphis Depay déjà scellé

Publié le 31 décembre 2020 à 07:00

La tendance actuelle laisse peu de suspense quant à l’avenir de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais en fin de contrat ne devrait pas rempiler et quitter l’OL d’ici la fin de la saison.

Bientôt la fin pour Memphis Depay avec l’OL

Libre au terme de la saison, Memphis Depay pourra signer dans le club de son choix dès le mois de janvier. Les juteuses propositions de Jean-Michel Aulas n’ont pas suffi à calmer les envies de départ du capitaine lyonnais. Selon la presse catalane, l’attaquant néerlandais voudrait quitter Lyon le plus tôt possible. Sport indique ainsi que Depay souhaite partir dès janvier. Ce qui constituerait alors un énorme coup dur pour les Gones bien partis pour réaliser une grosse saison. Les hommes de Rudi Garcia ont terminé champions d’hiver et sont désormais des candidats crédibles pour le titre. Sauf que la saison pourrait se compliquer sans leur capitaine. Celui-ci compte 8 buts et 4 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1.

Un départ en janvier, un vœu réalisable ?

Désireux de quitter l’OL, Memphis Depay ne manque pas de prétendants. Il est notamment sur les tablettes du FC Barcelone, de l’AC Milan et de la Juventus de Turin. Le club espagnol fait office de favori pour récupérer l’ancien mancunien. Mais la direction des Blaugranas compte attendre l’été avant de passer à l’action. La priorité du club catalan cet hiver serait un défenseur central pour compenser la longue absence de Gérard Piqué. Les dirigeants barcelonais auraient notamment coché le nom d’Éric Garcia pour suppléer Piqué. En cas de signature du défenseur de Manchester City cet hiver, il faudra attendre l’été avant de voir les Blaugranas revenir à la charge pour Depay. À ce moment, le joueur de 26 ans ne coûtera alors plus rien vu que son contrat aura déjà expiré. Une excellente nouvelle pour le FC Barcelone actuellement en proie à des difficultés financières.













Par Ange A.