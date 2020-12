OL Mercato : Memphis Depay, départ inéluctable de Lyon

Publié le 30 décembre 2020 à 16:20

Arrivé à l'OL en janvier 2017, Memphis Depay devrait quitter le club rhodanien en janvier 2021. Il est fort probable qu’il rejoigne le FC Barcelone dirigé par son compatriote Ronald Koeman. L’AC Milan ou la Juventus sont aussi des destinations qu’il peut choisir. En tout cas, l’attaquant néerlandais ne restera pas à l’Olympique Lyonnais où son contrat prend fin en juin 2021, selon Grégory Schneider, consultant pour la Chaîne L’Équipe.

Garder Memphis Depay, « une mission impossible » pour l'OL

À six mois de la fin de son contrat à l'OL, Memphis Depay a le choix entre trois clubs, et non des moindres, qui le courtisent. Il y a le Barça, qui a fait de son transfert une priorité cet hiver, après l’échec de l’été dernier. L’AC Milan, qui avait aussi tenté de recruter le capitaine de l’Olympique Lyonnais avant le retour de Zlatan Ibrahimovic en Lombardie, est toujours intéressé par son profil. Toujours en Italie, la Juventus a réactivé la piste menant vers le polyvalent attaquant de l'OL, à l’approche de la date d’ouverture du marché de janvier 2021.

Jean-Michel Aulas et Juninho tentent depuis des mois de convaincre l’ancien joueur de Manchester United de prolonger son bail, mais en vain. Rêvant de retrouver un grand club européen, Memphis Depay n’a jamais caché le fait que Lyon est un tremplin pour lui. Si proche de son objectif, il est parti pour réaliser son rêve. Et selon Grégory Schneider, l’international néerlandais va quitter l'OL cet hiver ou à l’été. En tout cas, il ne prolongera pas selon le journaliste de Libération. « Oui, c’est une mission impossible pour Lyon de garder Memphis Depay, surtout si c’est la Juventus (qui le veut, ndlr). Il est en fin de contrat en juin. L’Olympique Lyonnais peut donc récupérer un petit sou », a-t-il lâché.

L'attaquant lyonnais voit grand pour son avenir

Qu'il débarque au FC Barcelone, à la Juventus ou à l'AC Milan, Memphis Depay aura atteint son objectif, car ce sont trois prestigieux clubs européens, évidemment un cran au-dessus de l'OL. « Depuis qu’il est à Lyon, Depay a souvent laissé entendre que c’est un club pas tout à fait à sa mesure. Il voit plus grand. Et la Juve semblerait l’étage du dessus. Memphis se voit dans un grand club comme la Juve, avec Cristiano Ronaldo, depuis qu’il est arrivé à Lyon. Donc entre la volonté du joueur et la situation de l'OL en cette période de crise, le transfert de Memphis Depay à Turin pourrait être une bonne chose », a expliqué Grégory Schneider.













Par ALEXIS