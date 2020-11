OGC Nice : Messages de soutien, Dante ému aux larmes

Publié le 20 novembre 2020 à 12:15

Victime des ligaments croisés lors du match entre le SCO Angers et l’ OGC Nice, Dante a été opéré avec succès. Mais sa rééducation le tiendra longtemps éloigné des pelouses. Une épreuve difficile pour laquelle le défenseur central du Gym a reçu de nombreux messages de soutien qui l’ont ému jusqu’aux larmes.

OGC Nice : pluie de messages de soutien pour Dante

Dante s’est gravement blessé au genou et ne sera pas présent avec l’ OGC Nice pendant plusieurs mois. Les pronostics les plus inquiétants parlent même de fin de saison pour le défenseur central brésilien. Pour leur part, les supporters niçois, mais pas que, n’oublient pas leur capitaine et ne l’abandonnent pas dans l’épreuve. L’ancien taulier du Bayern Munich a reçu les messages de soutien des fans, de stars du football, de personnes anonymes… Autant de messages rassemblés par OGC Nice TV qui les a ensuite montrés à Dante. La réaction de ce dernier ne s’est pas fait attendre.

Le Brésilien au bord des larmes et déterminé

Face à ces messages de soutien venus des quatre coins du monde, le joueur de 37 ans a d’abord été ému jusqu’aux larmes. Mais ce n’est pas tout. Pour faire plaisir à toutes ces personnes qui compatissent à sa situation compliquée, le défenseur central de l’ OGC Nice a promis de redoubler d'efforts pour revenir au plus vite. « Ça me donne encore plus envie de me battre pour revenir », a assuré l’ancien de Wolfsburg. Les supporters niçois attendent ce retour avec impatience.

Quel avenir pour Dante avec le Gym ?

Le Brésilien sera en fin de contrat en juin prochain. Mais les dirigeants de l’ OGC Nice ont déjà promis qu’ils ne l’abandonneraient pas. Une reconversion lui sera proposée. Jean-Pierre Rivère et son staff tiennent surtout à exprimer leur reconnaissance pour l’engagement et le professionnalisme du joueur. Reste désormais à voir si, une fois rétabli, le natif de Sao Paulo ne voudra pas retourner à la compétition pour une dernière pige avant de se reconvertir dans le staff des Aiglons…













Par JOËL