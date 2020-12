OGC Nice Mercato : Patrick Vieira licencié, le jour d'après

Publié le 05 décembre 2020 à 12:30

L'OGC Nice s'est séparé de son ex-entraîneur Patrick Vieira avant de nommer Adrian Ursea à la tête de l'équipe. La direction niçoise se tourne désormais vers l'avenir avec le roumano-suisse.

OGC Nice : Rivère et Fournier donnent la nouvelle orientation

Patrick Vieira (44 ans) a été limogé après deux saisons et demie à la tête de l’OGC Nice. Adrian Ursea (53 ans) a été nommé rapidement pour lui succéder. Jean-Pierre Rivère est brièvement revenu sur les raisons du licenciement de l'ancien coach. « Ce n’est jamais très simple d’arrêter avec un coach en cours de route et sur le plan humain, ce n’est jamais très agréable. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête, après une défaite. Elle a été mûrie », a-t-il justifié. Le président des Aiglons a également indiqué que la nomination de Adrian Ursea a été faite à l’issue « d’une réflexion collégiale ».

En effet, les dirigeants du club azuréen ont immédiatement tourné la page Patrick Vieira pour se projeter vers l’avenir. Leur objectif immédiat est de « redonner de la confiance à un effectif de qualité et faire progresser cette équipe ». Selon Jean-Pierre Rivère, « il y a certes un changement de coach, mais le club continue d’avancer et d’avoir les mêmes ambitions et le même projet ». Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice, a également livré sa vision sur l’après-Vieira. Il indique, comme son président, que « les objectifs ne changent pas ». « On est passés à côté de notre coupe d’Europe, il faut savoir le reconnaître et l’admettre, mais en championnat, on reste en course. On a toujours demandé que notre équipe soit dans la compétition pour jouer les places européennes. Il n’y a aucune raison d’en changer », a-t-il expliqué.

Adrian Ursea prêt pour « relever le défi »

Ancien adjoint de Lucien Favre, puis de Patrick Vieira, Adrian Ursea assure qu'il va « relever le défi » sans pression. « J’ai roulé ma bosse, je me sens prêt. J’ai toujours dit que je suis un homme du club, au service du club. Les dirigeants m’ont confié une mission, je vais tout faire pour la remplir », a-t-il rassuré.

Pour son premier match en tant qu'entraîneur principal de l'OGC Nice, le technicien roumano-suisse affrontera le Stade de Reims dimanche (à 17h), au stade Auguste Delaune. « J’ai forcément des idées sur ce que je veux mettre en place. Mais ces idées sont conditionnées par l’état physique de mes joueurs », a-t-il déclaré. Pour rappel, l' OGC Nice est 11e de la Ligue 1 avec 17 points en 11 matchs joués.













Par ALEXIS