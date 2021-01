FC Nantes Mercato : Un gros départ se précise chez Domenech

Publié le 02 janvier 2021 à 07:00

Malgré la récente sortie de Raymond Domenech, Adboulaye Touré devrait bien quitter le FC Nantes. La presse italienne assure que le Torino est déterminé à recruter le milieu du FCN.

Touré, le premier coup dur pour Domenech ?

Ces derniers jours, un intérêt du Torino pour Abdoulaye Touré a été évoqué par la presse italienne. Nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech a fermé la porte à un départ du milieu de terrain. « Non, je ne crois pas [à un départ de Touré, ndlr], après en avoir discuté avec lui. C’est un vrai leader sur le terrain », avait notamment confié le nouveau coach du FCN en conférence de presse. Mais contrairement au technicien lyonnais, Tuttosport assure que l’ancien capitaine nantais pourrait partir dans les prochains jours. Le journal turinois indique que le club du Piémont, longtemps intéressé par le milieu de 26 ans, compte passer à l’offensive.

Une offre bientôt au FC Nantes

La publication italienne assure ainsi que le Torino va transmettre une offre au FC Nantes. « Les rapports arrivés sur le bureau du directeur sportif, David Vagnati, sont positifs. Selon ses hommes de confiance, le joueur a des caractéristiques qui pourraient servir aux Grenat. En conséquence, une proposition pourrait partir d’un moment à l’autre », note le journal. Seulement, cette première proposition a peu de chances d’aboutir. Le club italien ne proposerait que 5 millions d’euros selon cette source. Un montant bien en deçà des 8 millions d’euros évoqués par Transfermarkt. Formé à Nantes, Abdoulaye Touré est encore lié aux Jaune et Vert jusqu’en 2022. Cette saison, il a disputé 14 matchs de Ligue 1 pour un but et une passe décisive.













Par Ange A.