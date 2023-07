Promu en Ligue 1 cette saison, Le Havre a recruté un ancien milieu de terrain du FC Nantes. Un renfort de taille pour le HAC.

Mercato Le Havre : Abdoulaye Touré signe au HAC pour deux saisons

Le Havre se renforce convenablement pour faire son grand retour en Ligue 1. Le promu a déjà recruté sept joueurs dans ce mercato, dont Rassoul Ndiaye (milieu de terrain, 21 ans), Issa Soumaré (ailier gauche, 22 ans) et Kandet Diawara (ailier gauche, 23 ans), mais aussi des joueurs aguerris au haut niveau : Yoann Salmier (défenseur central, 30 ans), Loïc Nego (arrière droit, 32 ans) ou encore Daler Kuzyaev (milieu de terrain, 30 ans).

Un autre joueur doté d’une grande expérience, Abdoulaye Touré, aurait signé au HAC, d’après les informations de L’Équipe. Il a paraphé un contrat de deux ans avec le promu en Ligue 1, ce mardi, selon la précision du quotidien sportif. Le Franco-Malien avait pourtant encore deux ans de bail avec Genoa.

Abdoulaye Touré revient en Ligue 1 avec son expérience

Le milieu défensif de 29 ans est un ancien joueur du FC Nantes, son club formateur. Il a porté le maillot des Canaris pendant 8 saisons consécutives en Ligue 1, entre 2013 et 2021. Il revient en France, deux ans après son transfert au Genoa en Serie A. Lors des deux dernières saisons en Italie, Abdoulaye Touré avait découvert le championnat turc.

Il avait été prêté au Fatih Karagümrük, entre janvier et juin 2022. Une expérience de plus pour la nouvelle recrue du Havre. Parlant d'expérience, le natif de Nantes totalise 143 matchs en Ligue 1, en plus des 13 apparitions avec le Genoa et des rencontres disputées en Süper Lig en Turquie.