FC Nantes Mercato : Déjà un premier coup dur pour Domenech ?

Publié le 31 décembre 2020 à 06:30

Intronisé entraîneur du FC Nantes samedi, Raymond Domenech a rencontré ses nouveaux joueurs mercredi lors de la reprise de l’entraînement. Le technicien lyonnais pourrait néanmoins voir un de ses poulains quitter le club cet hiver.

Un cadre du FC Nantes sur le départ ?

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech a dirigé sa première séance d’entraînement mercredi. Une première séance de travail perturbée par certains supporters hostiles au président Waldemar Kita. Malgré le vacarme de ces fans, le nouveau coach des Canaris a pu aller à la rencontre de ses joueurs. Seulement, le technicien lyonnais pourrait enregistrer le départ de l’un d’entre eux dans les jours à venir. Comme l’indique Tuttosport, Abdoulaye Touré pourrait quitter le FCN cet hiver. Le portail italien révèle un intérêt du Torino pour l’ancien capitaine des Canaris. La source rappelle d’ailleurs qu’il s’agit d’un vieux courtisan de Touré. Le club turinois suivait déjà le milieu nantais l’été dernier sans pour autant passer à l’offensive.

Un départ de Touré dans les tuyaux au FCN ?

Bien que sous contrat jusqu’en 2022, Abdoulaye Touré ne devrait pas aller au terme de son contrat avec le FC Nantes. Le milieu nantais dispose d’un bon de sortie depuis la fin du dernier exercice. L’été dernier, le joueur de 26 ans faisait déjà part de ses envies de départ dans un entretien à Ouest France. Le titi nantais exprimait notamment le souhait de rejoindre « un grand championnat ». Reste plus qu’à savoir si le Torino formulera une offre intéressante pour Touré. La valeur marchande du joueur est estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt. Cette saison, il a déjà disputé 14 rencontres, dont 8 en tant que titulaire. Il compte un but et une passe décisive sur l’exercice en cours.













Par Ange A.