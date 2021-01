ASSE Mercato : Un concurrent en moins sur William Saliba.

Publié le 02 janvier 2021 à 14:12

L’ ASSE ne désespère pas pour William Saliba, même si Arsenal prend tout son temps pour répondre à la demande de prêt des Stéphanois. D’ailleurs, une nouvelle favorable à l’AS Saint-Étienne est tombée ce premier jour du marché des transferts.

ASSE : L' OGC Nice se retire pour Saliba

L’ ASSE espère toujours le retour de William Saliba sous ses couleurs. À la recherche d’un arrière central et d’un attaquant de pointe, l’AS Saint-Étienne cherche à se faire prêter son ancien joueur en manque de temps de jeu à Arsenal. Le club britannique songe en effet à l’option du prêt de William Saliba en Premier League ou en Championship. Toutefois, il y a une divergence avec les représentants du jeune joueur si l’on en croit But. Ces derniers seraient favorables au retour de leur poulain à l’ASSE. Une autre bonne nouvelle pour le club ligérien, c’est le retrait d’un concurrent du dossier. Il s’agit de l’OGC Nice, selon L'Équipe.

Les Aiglons ont décidé de se tourner vers d’autres pistes étant donné que William Saliba a donné sa priorité à l’AS Saint-Étienne en cas de retour en Ligue 1. Le Gym serait sur la piste Samuel Umtiti, en difficulté au FC Barcelone, ou encore de Jean-Clair Todibo (prêté par le club catalan au Benfica Lisbonne).

Mikel Arteta ne veut pas de William Saliba

William Saliba a été formé à l’ASSE où il s'est révélé la saison 2018-2019. Ses performances sur cette seule saison ont séduit Arsenal qui a sorti près de 30 M€ pour le recruter à l'été 2019. Toutefois, il avait été laissé à la disposition de son club formateur, sous la forme d’un prêt, pour l’exercice 2019-2020 écourtée par la pandémie de coronavirus. Finalement, le joueur de 19 ans a rejoint Londres l’été dernier. Cependant, le natif de Bondy ne rentre pas dans les plans de Mikel Arteta, nommé en remplacement d'Unay Emery qui avait recruté l'ancien stéphanois. William Saliba n’a joué aucun match avec Arsenal en Premier League en six mois de présence dans ce club.

Pour le renfort offensif, c’est bien le nom de Mostafa Mohamed du Zamalek SC qui est en pole position pour rejoindre les Verts cet hiver.













Par ALEXIS