ASSE Mercato : Gros coup de froid dans le dossier Mohamed

Publié le 03 janvier 2021 à 07:00

Annoncé à l’ ASSE cet hiver, Mostafa Mohamed ne devrait plus rejoindre le club du Forez. Pour l’agent de plusieurs joueurs stéphanois, signer l’Égyptien en hiver ne serait pas une bonne affaire.

L’ ASSE refroidie pour Mostafa Mohamed

Après une première partie de saison décevante, l’ ASSE entend se renforcer en janvier. L’AS Saint-Étienne espère notamment recruter un défenseur central et un attaquant. S’agissant du renfort offensif, la direction stéphanoise a coché le nom de Mostafa Mohamed. Âgé de 23 ans, l’attaquant égyptien évolue actuellement dans son pays du côté du Zamalek. Mais pour un agent de joueur proche de Saint-Étienne, le club du Forez ne devrait pas faire venir l’Égyptien cet hiver. Selon lui, le jeune attaquant éprouvera des difficultés pour s’adapter dans un nouveau championnat en hiver. « C’est toujours pareil quand tu arrives d’un pays chaud. À Sainté, où il fait un froid de canard et où il va y avoir de la neige, le gars sera performant en septembre », a confié l’agent dans les colonnes du Progrès.

Un autre couac signalé pour Mohamed

Alors que le climat actuel pourrait empêcher à Mostafa Mohamed de faire ses preuves, un autre obstacle pourrait l’empêcher de s’épanouir à l’ ASSE. Ancien coach de l’Égyptien, Luc Eymael révélait déjà que la langue constituera un frein à l’adaptation du buteur du Zamalek. « Il ne parle pas couramment l’anglais non plus. Le club peut lui fournir un professeur pour apprendre le français, et si le club ne le fait pas il devra le faire lui-même », avait indiqué le technicien belge à FilGoal. Reste désormais à savoir si la direction stéphanoise s’obstinera toujours à recruter Mohamed cet hiver ou si elle attendra l’été. Il n’est pas également à exclure que les dirigeants stéphanois creusent une autre piste pour janvier.













Par Ange A.