OL : Une équipe très amoindrie pour redémarrer

Publié le 03 janvier 2021 à 19:19

À trois jours du match de reprise contre le RC Lens, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, l'OL déplore plusieurs absents de taille qui forceront Rudi Garcia à revoir ses plans.

Blessé, suspension, Covid-19... l'infirmerie se remplit à l'OL

Avant la trêve, l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia pouvait se réjouir de compter sur un groupe au complet qui lui a permis de glaner 29 points sur les 33 derniers possibles. Depuis, ce n'est plus vraiment le cas. Juste avant le dernier match de 2020 contre le FC Nantes (victoire 3-0 de l'OL), le buteur Moussa Dembélé s'est fracturé le bras à l'entraînement, son indisponibilité est évaluée à 6 semaines au minimum. À cette absence, s'est ajoutée celle du milieu de terrain Bruno Guimarães. Rentré au Brésil pour Noël, l'ancien de l'Athlético Paranaense a contracté la Covid-19 et observera donc une période d'isolement qui devrait le priver des matchs face à Lens et Rennes. Enfin, le défenseur Marcelo, de retour à un très bon niveau, a vu la commission de discipline le suspendre pour le match face aux Sang et Or, en effet, son carton jaune reçu face à Nantes entraîne la révocation du sursis qui lui avait été attribué.

De plus, le milieu de terrain Jean Lucas est rentré au Brésil afin de négocier un prêt, lui qui n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée en 2019.

Quelle équipe pour l'OL face au RC Lens ?

En cette saison 2020/2021 sans Coupe d'Europe, l'OL n'a pas un effectif pléthorique. Avec ces trois absences, Rudi Garcia devrait faire appel aux jeunes pour compléter son groupe de 20 joueurs. On pense notamment à Yaya Soumaré (20 ans), apparu pour la première fois en pro face à Nantes, ou encore à Florent Da Silva (17 ans) et Malo Gusto (17 ans) qui viennent de signer leur premier contrat pro.

La compo probable de l'OL : Lopes - Dubois, Diomandé, Denayer, Cornet - Mendes, Paqueta, Aouar - Kadewere, Memphis (cap.), Toko-Ekambi.

Sur le banc, à choisir parmi : Pollersbeck, De Sciglio, Özkacar, Gusto, Benlamri, Bard, Caqueret, Da Silva, Soumaré, Cherki.













Par Clément