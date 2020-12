OL Mercato : Officiel, une nouvelle signature à Lyon

Publié le 02 décembre 2020 à 18:35

L'OL a officialisé une nouvelle signature, ce mercredi 2 décembre, à un mois de l'ouverture officielle du mercato hivernal, soit le 2 janvier 2021.

L'OL offre à Florent Da Silva son premier contrat pro

L'OL ne veut pas se faire piquer les pépites issues de son académie. Pour se faire, le club donne l’opportunité à ces dernières d’éclore et de progresser dans le cocon familial. Ainsi, Florent Da Silva a franchi un palier ce mercredi. Il a signé son premier contrat professionnel d’une durée de trois saisons, soit jusqu’en juin 2023. « L’Olympique Lyonnais se réjouit de la signature du premier contrat professionnel de Florent Da Silva qui fait partie des grands espoirs du club, confirmant une nouvelle fois la grande qualité de l’Academy, reconnue comme l’une des plus performantes en Europe », a communiqué le club rhodanien. D’après l'OL, le joueur de 17 ans est « courtisé par de grands clubs européens », mais il a souhaité privilégier le projet de son club formateur. Florent Da Silva a rejoint l'OL en 2010 à l’âge de 7 ans. En 10 ans, il a joué dans toutes les catégories jeunes chez les Gones et a été international U16. Ce début de saison, le néo-pro a disputé 8 des 9 rencontres de National 2.

Réactions de Florent Da Silva et Juninho

Après la signature officielle de leur nouveau contrat, Florent Da Silva et Juninho ont livré leurs impressions. « Je suis très content de signer à l'OL. C’est ma dixième saison ici et une belle marque de confiance du club. Je signe mon premier contrat professionnel dans la ville où je suis né. C’est une grande fierté et une belle étape franchie. On va travailler pour en franchir d’autres, car le plus dur reste à venir », a déclaré le milieu de terrain. « On est très content de la signature de Florent qui est au club depuis 10 ans et que nous connaissons très bien. C’est un jeune joueur de 17 ans très intelligent avec de grandes qualités techniques et qui a été intégré au groupe professionnel. On va l’accompagner dans sa progression », a confié le détecteur sportif de l’Olympique Lyonnais.













Par ALEXIS