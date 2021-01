PSG Mercato : Navas menacé, le club sur deux gardiens

Publié le 04 janvier 2021 à 16:45

Le PSG pourrait être actif lors du mercato d'hiver. Au point financièrement, le club de la capitale erre à une troisième place forcément décevante pour les dirigeants parisiens qui pourraient alors choisir d'améliorer leur effectif pour atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi deux gardiens sont ciblés par le board parisien.

Lloris au PSG, une demande de Pochettino

Un nouvel entraîneur rabat totalement les cartes dans un effectif. Arrivé à Paris depuis l'été 2019, Keylor Navas prouve qu'il est un gardien de classe mondiale et apporte énormément de sérénité dans un poste souvent pointé du doigt depuis le début de l'ère QSI. Néanmoins, le triple vainqueur de la Champions Leaguedevra une nouvelle fois faire ses preuves avec l'arrivée de Mauricio Pochettino. Selon Marca, l'ancien coach de Tottenham songerait fortement à rapatrier Hugo Lloris, l'un de ses joueurs cadres dans la capitale londonienne. Le quotidien espagnol abonde même que le technicien argentin pourrait rapidement devenir impatient avec le portier costaricien et décider d'acter sa vente dès l'été 2021.

Donnarumma est libre en juin

Outre le capitaine des Bleus, l'un des noms qui revient avec insistance du côté du Camp des Loges est celui de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de l'AC Milan est l'un des plus grands espoirs à son poste et apporterait de nombreuses garanties dès maintenant et dans l'avenir. Indéboulonnable avec les Rossonerri et la Squadra Azzurra, le natif de Castellamare di Stabia est libre en juin. Alors que les négociations semblent être au point mort, son agent Mino Raiola retarde quelque peu ces dernières en attente d'offres plus alléchantes. Cible principal de Leonardo, le portier de 21 ans est également intéressé par le PSG qui pourrait lui proposer d'énormes émoluments, à hauteur de dix millions d'euros par an. Une offre alléchante pour le joueur et le club et il se pourrait que Navas et l'AC Milan soient les grands perdants dans cette histoire. A moins que Navas ne signe en Lombardie ?













Par Chemssdine