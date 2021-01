OM Mercato : Après Milik et Laborde, un nouveau dossier activé

Publié le 04 janvier 2021 à 17:45

L'OM ne trouve pas sa perle rare en attaque lors de ce début de mercato hivernal. Les Marseillais étudient de près les pistes les menant vers Arkadiusz Milik et Gaëtan Laborde, mais les deux dossiers s'avèrent compliqués pour des raisons différentes. Toujours prêt à rebondir, Pablo Longoria aurait déjà activé une troisième piste au poste d'attaquant.

Mercato OM : Milik et Laborde tombent à l'eau ?

Les temps sont durs pour les recruteurs de l'Olympique de Marseille. Après avoir essuyé trois échecs dans l'espoir de faire venir un latéral droit pour, enfin, succéder à Bouna Sarr parti cet été au Bayern Munich, les dirigeants de l'OM voient la même situation se reproduire pour le poste d'attaquant. La quête du grand attaquant à Marseille en deviendrait presque légendaire compte tenu de sa récurrence à chaque fenêtre de transferts. Pour cet hiver, le Graal va encore être difficile à trouver. Pablo Longoria et André Villas-Boas ont deux pistes sérieuses dans leur radar, mais l'entraîneur de l'OM a révélé ce lundi que les dossiers étaient mal engagés.

Pour l'attaquant du Napoli Arkadiusz Milik, "il n'y a pas de contact avec le club", a précisé AVB, ajoutant que "les discussions sont moins avancées que ce qu'en dit la presse italienne". Dans le cas de l'attaquant montpelliérain, Gaëtan Laborde, qui affronte l'OM ce mercredi, le technicien portugais s'est montré intéressé. Mais l'OM va faire face à un hic : "il y a un gros coût" que le club olympien ne peut payer. "On est plutôt dans la cession que dans l'achat", a conclu Villas-Boas.

Un attaquant plein d'espoir pisté

Qu'à cela ne tienne, Pablo Longoria n'aurait pas perdu de temps pour se remettre en selle, André Villas-Boas évoquant de son côté "différentes options". L'OM aurait alors le regard tourné vers la Belgique et l'Angleterre, avec dans le viseur le jeune attaquant Iké Ugbo. Selon AllNigeriaSoccer, le joueur, qui appartient aux Blues de Chelsea et actuellement en prêt au Cercle Brugge, a tapé dans l'oeil des recruteurs marseillais. À 22 ans, Iké Ugbo réalise un très bon début de saison en inscrivant 10 buts en 16 matches. Il a d'ailleurs tapé dans l'oeil des leaders de Jupiler Pro League, Genk et le Club Bruges. Si le Cercle posséderait une option d'achat sur l'attaquant, celui-ci pourrait néanmoins être tenté par une autre aventure l'été prochain si Chelsea ne compte pas sur lui. Pour assurer un certain profit sur le joueur, le club londonien l'a par ailleurs prolongé jusqu'en juin 2022.













Par Matthieu