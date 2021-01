Stade Rennais : Domenech a écrit à Stéphan avant le derby

Publié le 04 janvier 2021 à 15:45

Le Stade Rennais débute son année 2021 avec un derby sur la pelouse du FC Nantes, qui sera l'occasion de voir Raymond Domenech à l'oeuvre sur le banc des Canaris pour la première fois. Avant ces retrouvailles, l'entraîneur des Rouge et Noir, Julien Stéphan, a évoqué ce match particulier et la présence de l'ancien sélectionneur des Bleus au FCN.

Le Stade Rennais reprend face à l'inconnu

C'est un vieil ennemi que le Stade Rennais retrouve pour le premier match de Ligue 1 de l'année. Pour la 18e journée de championnat, les Rouge et Noir se déplacent sur la pelouse du FC Nantes qui vient tout juste d'accueillir Raymond Domenech en son sein. Pour Julien Stéphan, un tel derby est forcément particulier. "Je ne sais pas si c'est excitant ou dangereux. La chance de faire son métier et jouer ce genre de match suffit à notre bonheur. Jouer le FC Nantes dans ces conditions, sans supporters, c'est un peu décevant. Forcément, la saveur est un peu différente. Mais la compétition, c'est ce qu'on aime le plus et ce match compte", a déclaré l'entraîneur du SRFC. Mais Stéphan et ses hommes vont plonger dans l'inconnu face à ce FCN : "On n'a pas de repères sur ce qui va être proposé. On va donc se focaliser sur nous. D'habitude, on a un travail d'observation de l'adversaire qui est plus poussé."

Julien Stéphan évoque l'arrivée de Raymond Domenech

Julien Stéphan s'est exprimé sur son nouveau confrère et adversaire mercredi (19h). Le coach du Stade Rennais a montré son respect pour le parcours de Raymond Domenech : "Il a une longue et riche carrière d'entraîneur, avec des postes à très hautes responsabilités et une grosse longévité. Il a entraîné très longtemps, avec une riche expérience. Stéphan n'a pas voulu polémiquer sur cette nomination, notamment à propos des critiques faites sur l'âge (68 ans), du nouvel entraîneur du FC Nantes. "Je n'ai aucun jugement (sur l'âge). Je ne suis pas bien placé pour en parler. Si un président a décidé que c'était la meilleure option pour son club, c'est que ça doit être le bon choix. Ce sont eux les mieux placés pour en discuter", a commenté le technicien rennais.

Avant le derby, l'entraîneur des Rouge et Noir a par ailleurs révélé avoir reçu un message de Raymond Domenech. "J'ai eu un message très gentil il y a un mois dans la période où ça a été difficile. Un message de soutien", a apprécié Julien Stéphan, membre du syndicat des entraîneurs (UNECATEF) dont Raymond Domenech est le président. "Mercredi, je vais regarder le terrain et les joueurs, en restant focalisé là-dessus", a assuré le coach du Stade Rennais. Ce dernier se méfiera, face aux FC Nantes, "des joueurs déstabilisants dans le domaine offensif" en pensant notamment "à Blas, Simon, Kolo Muani". Et Julien Stéphan de se montrer prudent : "Ils ont été capables de montrer de la rigueur, peut-être pas dans la durée cependant. Je suis convaincu qu'on aura une équipe difficile à manoeuvrer et ultra motivée. Je ne sais pas quel impact le changement d'entraîneur aura sur eux. Il faut poser la question aux joueurs."













Par Matthieu