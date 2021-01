Real Madrid Mercato : Le club cherche un remplaçant à Ramos

Publié le 04 janvier 2021 à 18:00

Les négociations entre Sergio Ramos et le Real Madrid sur une prolongation étant quasiment au point mort, le club de la capitale prépare alors son mercato dans l'éventualité de perdre son capitaine dans un futur proche. Le board madrilène aurait coché deux noms et amorcé de premiers contacts.

Le clan Ramos commence à s'agacer

Le Real réalise une saison globalement satisfaisante. Après un debut de saison compliqué, les Merengue ont su rectifier le tir afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de Champions League et en s'installant à la seconde place de Liga. Un travail qui se doit d'être poursuivi suite à une nouvelle victoire ce week-end face au Celta Vigo (2-0). Un succès durant lequel les ouailles de Zinedine Zidane ont su afficher une belle solidité défensive malgré l'absence d'un Sergio Ramos encore impérial cette saison et en pleine tractation pour prolonger son contrat. Le contrat du défenseur de 34 ans court jusqu'en juin et le Real ne veut, tout naturellement, pas perdre son taulier défensif depuis une décennie maintenant.

Cependant, le natif de Séville et la Maison Blanche ne parviennent pas à trouver un accord sur la durée de contrat. Le champion du monde souhaite une prolongation de deux ans quand le champion d'Espagne en titre ne lui propose qu'une année supplémentaire, comme Florentino Pérez a l'habitude de le faire avec les joueurs trentenaires. Néanmoins, la Cadena COPE affirme aujourd'hui qu'aucune offre n'est parvenu au clan Ramos, qui commecerait à devenir impatient.

Le Real Madrid cible deux défenseurs

Toujours selon le média ibérique, le Real aurait activé des négociations avec David Alaba pour anticiper une éventuelle déconvenue dans le dossier Ramos. Le défenseur autrichien du Bayern Munich est également libre cet été et attise les convoitises de toute l'Europe pour sa polyvalence et son expérience du très haut niveau. Il n'est pas le seul à être pisté par les recruteurs madrilènes car ils seraient tombés amoureux du profil de Pau Torres. Homme clé d'Unai Emery du côté de Villarreal, l'international espagnol de 23 ans (7 sélections) dispose d'une clause de libération fixée à 50 millions d'euros. Le Real Madrid tentera tout de même de baisser ce prix de vingt millions d'euros tandis qu'il devra gérer une période de tansfert tout aussi agité au rayon des départs.













Par Chemssdine